Врач рассказала об изменениях в симптоматике COVID-19

За время пандемии симптомы COVID-19 кардинально изменились - потеря вкуса и обоняния больше не является характерным проявлением инфекции, заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

При этом, по словам специалиста, самым агрессивным симптомом стало повышение температуры.

"Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние", - добавила главврач, которую цитирует "Газета.ру".

По ее словам, медики должны учитывать изменения в клинической картине COVID-19 при лечении пациентов.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Республики Крым Татьяна Одинец также заявила об изменении клинических симптомов после мутации коронавируса и масштабного распространения его генома "дельта". По ее словам, первые симптомы у заболевших мутировавшим коронавирусом сходны с ОРВИ - повышение температуры, першение в горле, насморк, кашель. Также могут наблюдаться признаки кишечной инфекции - диарея, тошнота и рвота.

При этом аносмия (потеря вкуса и обоняния), которая раньше была одним из основных проявлений, встречается достаточно редко.