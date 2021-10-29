Гинцбург рассказал о частоте использования назальной вакцины от COVID-19

Прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще одного раза в шесть месяцев. Такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, этот вопрос требует изучения, "но во всяком случае, не чаще, чем раз в полгода, может быть, и реже", - цитирует РИА Новости ученого.

Ранее Гинцбург рассказал, что на основе "Спутника V" в России появятся две интраназальных вакцины от коронавирусной инфекции. Лицензия на производство одной из них продана научно-производственной компании полного цикла "Генериум". "Они будут выпускать жидкие капли со стабилизатором. А мы будем производить назальную форму вакцины "Спутник V" в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея", - отметил Гинцбург.