Роспотребнадзор оценил необходимость закрытия границ из-за коронавируса

Необходимости закрывать границы России из-за роста заболеваемости COVID-19 нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, основное распространение инфекции идет внутри страны.

"Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из- за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", - уточнила Попова (цитата по ТАСС).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю с 22 по 29 октября ухудшилась в 13 российских регионах.