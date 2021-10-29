В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19

Рост числа заражений коронавирусом связан с нарушением мер по профилактике COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Летом спад был не во всех субъектах, и отсутствие должных мер, должного контроля за ними, совершенное игнорирование присутствия вируса в популяции привело к тому, что к началу сезона, к сентябрю мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране", - объяснила она в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, на сложную эпидемическую обстановку с коронавирусом также пришелся сезон острых респираторных инфекций.

Попова подчеркнула, что россияне смогут отпраздновать Новый год в обычном режиме только при условии соблюдения правил профилактики коронавируса. Для этого стоит избежать встреч большими компаниями, посещения гостей, а также сделать прививку от COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обвинила граждан, подделывавших QR-коды, в продолжении пандемии в России.