Гинцбург объяснил, почему детей нельзя вакцинировать обычным "Спутником V"

Обычная вакцина от коронавируса "Спутник V" не подходит для детей и подростков из-за их маленького веса. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Ребенок весит меньше, поэтому и вакцину нужно "подогнать". Это ключевой вопрос", - объяснил он в интервью "Вечерней Москве".

Ученый напомнил, что специальная вакцина для детей от 12 до 17 лет уже прошла две фазы клинических испытаний, а сейчас начался третий этап. После его завершения препарат перейдет к получению окончательной регистрации.

По словам Гинцбурга, вакцина для детей это "фактически тот же "Спутник V", только разведенный в пять раз". На прошедших стадиях исследования у препарата не нашли никаких побочных эффектов, добавил он.

Вовлечение детей в эпидемиологический процесс стало одной из особенностей новой волны заболевания. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, наибольшее количество пациентов среди них в возрастной категории школьного возраста от 6 до 17 лет.