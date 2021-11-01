Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды

Никаких нареканий по поводу побочных действий "Спутника V" нет даже среди тех, кто уже ревакцинировался. Об этом заявил Александр Гинцбург, возглавляющий Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. "Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", - сказал ученый в интервью РИА Новости.

Ранее Гинцбург рассказал, что начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19. И велика вероятность, что после двух прививок "Спутником V" и последующей ревакцинации защита от коронавируса будет 100-процентной.

Вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот. То есть SARS-CoV-2 не сможет попасть в организм через нос.