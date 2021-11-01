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Мультфильм "Кощей. Начало" возглавил кинопрокат России и СНГ в выходные

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    01.11.2021, 12:29
Текст:   Ася Кушнарева

Отечественный мультфильм "Кощей. Начало" режиссера Алексея Колпина стал лидером кинопроката в России и странах СНГ в минувшие выходные. Согласно предварительным данным портала kinobusiness.com, в период с 28 по 31 октября картина собрала 34 миллиона рублей.

Фото: youtube.com/ DreamWorks
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Полнометражный мультфильм про героя народных сказок рассказывает о молодом персонаже по имени Кощей, который водит байк, имеет верных друзей и будет бороться со злом: по сюжету на Дивноземское княжество нападает Белый призрак, который хочет уничтожить весь мир. Роли озвучили Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Юрий Гальцев и другие. Премьера состоялась 28 октября.

На втором месте по кассовым сборам оказался "Веном-2". Фантастический боевик с Томом Харди на протяжении всего октября держался в лидерах российского кинопроката. Уже за первые четыре дня фильм заработал в нашей стране 1 млрд рублей, и в течение нескольких выходных занимал лидирующую позицию. Не смог потеснить "Венома" даже новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать". На прошедших выходных "Веном" собрал в кинотеатрах 31 млн рублей.

На третьей строчке оказался диснеевский мультфильм "Неисправимый Рон" про бракованного робота, который стал другом для мальчика. В эти выходные в России и СНГ он собрал 30,3 млн рублей.

В пятерку самых популярных фильмов также вошли "Семейка Аддамс: Горящий тур" ( 27,8 млн рублей) и "Не время умирать" (23,8 млн рублей).

Напомним, из-за коронавирусных ограничений в Москве и ряде других регионов были закрыты кинотеатры. Рейтинг составлен на основе работающих заведений в 54 регионах России из 85.

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