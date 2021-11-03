Как принимают поликлиники и больницы в нерабочие дни

Четвертая волна COVID-19 пока не отступает, и в некоторых регионах из-за роста заболеваемости снова останавливают оказание плановой медпомощи, чтобы больницы не захлебнулись от наплыва пациентов, которые ждать не могут.

Причем не исключено, что такой порядок в некоторых регионах будет продлен - пока ситуация не стабилизируется, регионы будут принимать решения самостоятельно.

"РГ" - Неделя разбиралась, какие виды помощи медики должны оказывать при любых условиях.

Накануне свободной от работы "антиковидной недели" (которую некоторые регионы начали даже раньше установленного на федеральном уровне срока - 30 октября) правительство распорядилось, что режим работы медицинских организаций в регионах устанавливают местные органы исполнительной власти.

Рабочий график подведомственных медицинских центров и клиник утверждают курирующие их министерства и ведомства.

Но при этом, в соответствии с президентским указом о нерабочих днях в октябре - ноябре 2021 года, на всей территории страны необходимо сохранить следующие принципы работы:

обеспечить сохранение круглосуточного режима работы в медучреждениях, которые оказывают специализированную (в том числе высокотехнологичную) медицинскую помощь. Это относится ко всем профилям лечебной работы, включая медицинскую помощь при коронавирусной инфекции;

принимать на стационарное лечение (то есть проводить госпитализацию) граждан для оказания экстренной и неотложной помощи (в том числе в амбулаторных условиях);

принимать граждан с заболеваниями в тех случаях, когда невозможно перенести сроки лечения. Причем это условие касается и высокотехнологичных операций и других видов лечения (как включенных, так и не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования);

взрослые пациенты допускаются в лечебные учреждения только при предъявлении сертификата вакцинации в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт того, что прививка против COVID-19 сделана, либо то обстоятельство, что человек уже переболел. QR-код присваивается людям не только после прививки, но и в двух других случаях: после перенесенного заболевания, а также после проведенного ПЦР-теста на коронавирус. Во всех этих случаях присваивается QR-код, который отражается в личном кабинете на портале госуслуг);

Для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации и поэтому не получившими подтверждающий прививку сертификат, нужно иметь оформленную по всем правилам справку (это подлежащий учету медицинский документ особой формы). Факт наличия медицинских противопоказаний устанавливает лечащий врач, а выписанную им справку должен также заверить руководитель медицинской организации (либо его заместитель);

люди, имеющие противопоказания к вакцинации, помимо подтверждающего это документа, также должны предъявлять QR-код третьего вида - того, который получают люди, сдавшие ПЦР-тест на выявление коронавируса. Анализ должен быть выполнен не ранее чем за одни сутки до дня обращения в медицинскую организацию (за исключением граждан, нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи, которых принимают на лечение немедленно, но могут размещать до получения отрицательного ПЦР на обсервационных (или, как их еще называют, "карантинных" койках);

военнослужащие и приравненные к военнослужащим категории граждан, у которых QR-код на сайте Госуслуг не формируется, должны предъявить справку по форме, утвержденной в их ведомстве (такие справки выдают в подведомственных медучреждениях, к которым прикреплены даные категории). Справки эти предусмотрены также двух типов: о вакцинации или о перенесенном заболевании;

медицинская помощь детям оказывается в обычном порядке;

пациентам, доставленным в медучреждение бригадой скорой помощи для экстренного лечения и не имеющих документов, обязательно сразу же проводится экспресс-тестирование на COVID-19, а потом его результаты перепроверяются с помощью ПЦР-исследования.

В случае угрозы здоровью и жизни человека не оставят без помощи из-за не сделанной им вовремя прививки

Комментарий

Могут ли отказать в госпитализации из-за отсутствия прививки?

Как получить медицинскую помощь во время действия эпидемиологических ограничений и что делать, если у пациента возникают сложности? "РГ" - Неделе ответил эксперт Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Шкитин.

- Этой осенью традиционный рост заболеваемости ОРВИ совпал с рекордным уровнем заражений COVID-19. В некоторых регионах вновь останавливают оказание плановой медпомощи. Однако вне зависимости от эпидситуации должна быть обеспечена доступность экстренной и неотложной помощи, а также плановой помощи пациентам с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой, эндокринной системы, пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии.

Согласно Программе госгарантий консультации врачей-специалистов должны проводиться не позже чем через 14 рабочих дней со дня обращения в поликлинику. Для пациентов с онкодиагнозом сроки сокращены до трех рабочих дней. Инструментальные и лабораторные исследования должны проводиться в течение 14 рабочих дней со дня их назначения, а для онкологических больных - семи дней.

В случае угрозы здоровью пациента, а также при наличии показаний медицинская организация не имеет права отказать пациенту в оказании медицинской помощи из-за отсутствия у него прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. Даже при ограниченном количестве мест в больнице гражданин имеет право на госпитализацию.

Куда обратиться, если возникли проблемы

Сергей Шкитин напомнил, что в стране создан механизм помощи гражданам, застрахованным в системе ОМС, - этим занимаются страховые представители. Поэтому при возникновении сложностей, конфликтных ситуаций с медиками, недопонимания или возникновения вопросов можно позвонить в свою страховую компанию, выдавшую полис ОМС.

"Если вы испытываете сложности с получением медицинской помощи как в поликлинике, так и в стационаре, то можете обратиться к страховому представителю страховой организации, указанной на вашем полисе ОМС. Страховой представитель разъяснит порядок получения медицинской помощи с учетом эпидобстановки в регионе, а при необходимости самостоятельно запишет вас к нужному специалисту. Защита прав пациентов является самым важным функционалом страховых представителей, - пояснил Сергей Шкитин. - В случае любой спорной ситуации с врачом или медучреждением необходимо обращаться к страховщикам, которые по закону и на бесплатной основе помогают пациентам. Запишите номер телефона своей страховой организации, пусть он всегда будет у вас под рукой. Страховые представители свяжутся с медучреждением и помогут разрешить конфликтную ситуацию. Из общего числа обращений к страховщикам 98% оперативно решаются в интересах пациента".