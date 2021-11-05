Врачи назвали типичные симптомы ковида у вакцинированных

Абсолютное большинство людей, которые поставили себе прививку против коронавируса, избавлены от тяжелого течения болезни, однако все же есть вероятность заразиться. Ясно одно: после вакцинации болезнь будет протекать легче.

На какие симптомы заболевания стоит обратить внимание, если вы, будучи привитым, все же подхватили ковид, рассказали изданию DR главврач отделения инфекционных заболеваний датской больницы Видовре Томас Бенфилд и иммунолог Орхусского университета Руне Хартманн.

Врачи утверждают, что у части привитых ковид будет протекать бессимптомно, но у многих будут признаки легкой простуды или гриппа. Среди наиболее частых симптомов - головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание, а также жар и потеря обоняния, но последние два пункта опустились в списке по частоте проявления.

Со временем, когда действие вакцины ослабевает и число антител в организме сокращается, течение болезни может становиться тяжелее. Здесь основную роль играют возраст (чем старше, тем выше риски) и наличие хронических заболеваний. По наблюдениям датских врачей, у пациентов старше 70 лет через полгода эффект вакцины ослабевает, а после третьего укола (ревакцинации) наблюдается клиническое улучшение, пишет ИноСМИ.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что после вакцинации от COVID-19 заболевают коронавирусом около 2,5% привитых, в регионах доля колеблется в интервале 0,5-3%. Болезнь, как правило, протекает легко, подтверждают в ведомстве. При этом большинство привитых болеют коронавирусом бессимптомно, так как иммунитет успевает "перехватить" вирус еще в носоглотке, писала ранее "РГ".