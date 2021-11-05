Врач Руженцова: Большинство привитых от COVID болеют бессимптомно

Большинство привитых от коронавируса в случае заражения болеют бессимптомно. Об этом заявила замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Руженцова пояснила, что так происходит потому, что сформированный после прививки иммунитет успевает перехватить вирус еще в носоглотке.

Также доктор отметила, что в редких случаях развивается заболевание по типу легкого ОРВИ. Это происходит, когда иммунитет не успевает сработать.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал пониженную температуру смертельно опасным симптомом коронавируса. По словам медика, это значит, что организм не справляется с токсинами.

В свою очередь, повышенная температура и затрудненное дыхание по-прежнему являются главными симптомами, при которых требуется обратиться к врачу, считает доктор медицинских наук Андрей Продеус.

Сейчас в России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт" , "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак". И в Роспотребнадзоре подчеркивают: риск заразиться COVID-19 от привитого в разы меньше.