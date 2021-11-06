Театру Романа Виктюка грозит временное закрытие из-за несоблюдения мер

Театр Романа Виктюка могут закрыть из-за несоблюдения противоэпидемических мер, сообщили в Роспотребнадзоре по Москве.

Специалисты ведомства 5 ноября посетили театр и зафиксировали ряд нарушений. В частности, часть зрителей и сотрудников находились в помещении со спущенными масками. Не был организован контроль соблюдения социальной дистанции в санузлах, фойе, а в гардеробе отметили скопление зрителей. Кроме того, не работал ультрафиолетовый облучатель и не был организован контроль клининга.

Как рассказали в пресс-службе столичного Роспотребнадзора, юридическому лицу направлено уведомление о составлении протокола. Согласно санкциям, работа объекта может быть приостановлена на срок до 90 суток, а виновным в нарушениях грозят крупные штрафы.

Недавно в театре отмечали юбилей со дня рождения основателя Романа Виктюка. Ему 28 октября исполнилось бы 85 лет. В октябре прошлого года его госпитализировали с коронавирусом, а примерно месяц спустя режиссер скончался от тромбоэмболии.