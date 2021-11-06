В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19

Определить присутствие в организме коронавирусной инфекции невозможно без лабораторного тестирования. И все потому, что у коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Натальи Пшеничной, при этом у коронавируса есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры. Но такие же симптомы есть и у гриппа, и у ОРВИ. Поэтому для того, чтобы поставить точный диагноз, необходимо лабораторное тестирование, пояснила эксперт агентству РИА Новости.

Вместе с тем, как рассказал "Российской газете" руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, у дельта-штамма, который сегодня превалирует в мире, сохраняется способность поражать различные системы, ткани и органы.

"Происходят и сосудистые поражения, и поражения нервных тканей", - уточнил эксперт. По словам Семенова, сейчас реже проявляется потеря обоняния и вкуса, как ​ при "дебюте" коронавируса, но, тем не менее, неврологические нарушения отмечаются. У людей ухудшается когнитивные способности.