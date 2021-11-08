Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев

Коронавирус удастся одолеть за несколько месяцев в том случае, если число ежедневно вакцинируемых граждан резко увеличится. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Они должны сочетаться с увеличением количества привитых от COVID-19.

В интервью газете "Известия" Гинцбург напомнил слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что только за последние 10 дней количество вакцинированных за день увеличилось в четыре раза. Чтобы одолеть инфекцию за несколько месяцев, по подсчетам ученого, это число должно увеличиться в 10 раз.

В условиях распространения штамма коронавируса "дельта" необходимо, чтобы уровень коллективного иммунитета достиг 80%, считает вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков. Он назвал доводы антипрививочников абсурдными и отметил, что в будущем не исключено появление нового штамма, для победы над которым потребуется еще более высокий показатель коллективного иммунитета.