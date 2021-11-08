Назван простой способ удвоить шансы на бессимптомное течение COVID-19

Взятие анализа на коронавирус у пациента госпиталя COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вакцинация позволяет удвоить шансы на бессимптомное протекание коронавируса в случае заражения. Об этом говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в журнале Lancet Infectious Diseases.

Согласно выводам ученых, вакцинированные примерно вдвое чаще, чем невакцинированные, переносят COVID-19 бессимптомно. Кроме этого, они реже - на 70% - нуждаются в стационарном лечении.

Руководитель исследования Клэр Стивс отметил, первая доза вакцины повышает шанс на бессимптомную форму COVID-19 на 60%, а вторая - на 94%, отмечает mednovelty.ru.

В субботу глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в пять раз. Министр также призвал переболевших COVID-19 пройти диспансеризацию, отметив большое число осложнений, связанных с болезнью сердца.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).