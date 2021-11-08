Станет ли журналистика лучше от переименования кафедры в МГУ

Елена Леонидовна, журфак следует трендам или периодической печати действительно пора на полку?
Елена Вартанова: Кафедра, конечно, легендарная. Но, напомню, она несколько раз уже меняла имя. Как только в Московском университете открылся журфак - в 1952 году, была создана кафедра истории, теории и практики партино-советской печати. В 1963-м она разделилась на кафедру истории партийно-советской печати и кафедру теории и практики партийно-советской печати. Когда я училась, мы ласково называли ее "тырпыр". После 1991 года кафедра стала называться кафедрой периодической печати. Удивительно, но в названии никогда не было слова "журналистика". Мне это кажется несправедливым: на факультете мы должны говорить не только о носителях - периодическая печать, телевидение, радио, новые медиа. Но прежде всего - о содержании профессии, о ее ответственности перед обществом. Это не похороны журналистики, а ее новое видение.
Цифровая журналистика - это смена сути профессии?
Елена Вартанова: Это новые инструменты, которые находятся в руках у журналиста. Могли ли мы в 70-е, 80-е и даже 90-е годы представить себе интервью по зуму? Это новая среда, в которой помещается гораздо больше произведений, чем в печатной журналистике. С аудиторией тоже совершенно другие отношения: она интерактивна и не только читает, смотрит и слушает, но и участвует в создании контента, как сейчас принято говорить. А читательские письма - главный канал обратной связи? Сегодня это килобайты - сообщения в мессенджерах, соцсетях, электронной почте. Поэтому эпитет "цифровая" - о той среде, в которой сегодня живет журналистика. А суть профессии неизменна: принципы социальной ответственности, достоверности, объективности, полноты изложения информации. В цифровой среде они еще более актуальны.
Осталось ли место в цифровой журналистике для традиционных жанров: эссе, очерка? И знают ли их студенты?
Елена Вартанова: Студенты с удовольствием работают в цифровой среде. Но, повторюсь, дело не только в носителе информации. Важно думать, как цифровая журналистика взаимодействует с базовыми принципами профессии. Курсы профэтики журналиста сейчас необходимы как никогда. Мы не хотим, чтобы с потерей популярности бумажных СМИ у молодежи принципы классической журналистики тоже ушли. А жанры трансформируются. То, что сегодня принято называть лонгридом, часто не что иное, как современный мультимедийный очерк. Жанры адаптируются под новые требования: аудио-, видеозапись, монтаж, инфографика... Но по-прежнему в основе всего остается текст.
А газетные киоски все чаще пустуют. Мало кто спешит купить свежую прессу.
Елена Вартанова: Не стала бы так "рубить". Газеты очень по-разному себя чувствуют в разных городах: в регионах спрос на местную прессу очень большой, причем именно на бумажную. Хотя, конечно, самые преданные читатели "бумаги" - люди старшего поколения. Да, газета все больше уходит в онлайн. Но полное исчезновение бумажной газеты было бы, на мой взгляд, большой потерей для общества. Ведь бумага хранит историю. Да, сегодня почти вся информация - в виртуальных облачных хранилищах. Но... Ученые-историки изучают прошлое России именно по газетным архивам.
Очевидно, что газеты уменьшат свои тиражи и, возможно, даже станут определенного вида искусством. Таким высококачественным, отчасти люксовым. Но даже уйдя в цифру, журналистика должна остаться журналистикой. Для этого кафедра и меняется.