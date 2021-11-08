В Марокко найден мертвым оператор поттерианы и "Звездных войн"

54-летний голливудский кинооператор Ник Купак найден мертвым в своем номере отеля в Марокко, где в настоящее время в несказанных муках проходят съемки пятого "Индианы Джонса".

Про инцидент пишет NYT со ссылкой на подтверждение от студии Disney.

При этом в официальном заявлении компании сказано, что смерть оператора никак не связана с производством фильма и наступила "по естественной причине". Но детали не разглашаются. Полиция проводит расследование.

Indiana Jones 5: A worker dies during filming in Morocco, Nic Cupac, who was found dead in his hotel for reasons still unknown, the fact is not related to the filming of Indiana Jones 5. pic.twitter.com/lV2mGdRGFp — Moises Lopez (@chapoisat) November 5, 2021

Купак в бизнесе с 2000 года, его дебют состоялся в сериале "Десятое королевство". В портфолио - шесть десятков проектов: "Автостопом по галактике", "Код да Винчи", "Порок на экспорт", "Гарри Поттер и Принц-полукровка", "Стражи Галактики", "Фантастические твари и где они обитают", второй "Мир Юрского периода", второй "Веном", "Круэлла", "Последние джедаи" и "сольник" Хана Соло.

Стоит напомнить, что премьера "Индианы Джонса 5" планировалась на июль этого года, но из-за коронавируса, травмы Харрисона Форда и иного разного рода проявлений производственного ада уехала уже на лето 2023-го.