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В Марокко найден мертвым оператор поттерианы и "Звездных войн"

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    08.11.2021, 10:45
Текст:   Олег Усков

54-летний голливудский кинооператор Ник Купак найден мертвым в своем номере отеля в Марокко, где в настоящее время в несказанных муках проходят съемки пятого "Индианы Джонса".

Про инцидент пишет NYT со ссылкой на подтверждение от студии Disney.

При этом в официальном заявлении компании сказано, что смерть оператора никак не связана с производством фильма и наступила "по естественной причине". Но детали не разглашаются. Полиция проводит расследование.

Купак в бизнесе с 2000 года, его дебют состоялся в сериале "Десятое королевство". В портфолио - шесть десятков проектов: "Автостопом по галактике", "Код да Винчи", "Порок на экспорт", "Гарри Поттер и Принц-полукровка", "Стражи Галактики", "Фантастические твари и где они обитают", второй "Мир Юрского периода", второй "Веном", "Круэлла", "Последние джедаи" и "сольник" Хана Соло.

Стоит напомнить, что премьера "Индианы Джонса 5" планировалась на июль этого года, но из-за коронавируса, травмы Харрисона Форда и иного разного рода проявлений производственного ада уехала уже на лето 2023-го.

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