В России развернуто более 300 тысяч коек для пациентов с COVID-19

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Более 300 тысяч больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом развернуто в России. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

"Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развернуто", - отметил он (цитата по ТАСС).

По его словам, более миллиона пациентов с коронавирусом сейчас лечатся амбулаторно. Рост заболеваемости специалист объяснил недостаточным количеством привитых россиян, а также с мутациями коронавируса. По его мнению, "третья волна плавно переросла в четвертую волну".

На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в пять раз. Министр также призвал переболевших COVID-19 пройти диспансеризацию, отметив большое число осложнений, связанных с болезнью сердца.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).