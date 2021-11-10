86 олимпиад помогут поступить в вузы на бюджетное место

Такой перечень утверждается ежегодно. На сей раз в него вошли 86 олимпиад, из которых три - новые. Впервые попали в министерский список, а значит, получили "вотум доверия", Открытая олимпиада по экономике, Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада, Международная олимпиада по финансовой безопасности. Важно: участие во всех олимпиадах из перечня - бесплатное. Десять самых популярных вузов для олимпиадников: Высшая школа экономики, МГУ им. Ломоносова, Университет ИТМО, СПбГУ, МФТИ, Финансовый университет, МИФИ, РАНХиГС, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Сеченовский университет.
На баттл приглашаются
Но не только олимпиады из перечня дают фору при поступлении. Особняком тут стоит самая масштабная - около 6 миллионов участников - Всероссийская олимпиада школьников. Интеллектуальный баттл по 24 общеобразовательным предметам - возможность не только как следует прокачать знания и потренироваться в нестандартных подходах к решению задач.
Призеры и победители этого состязания получают дипломы, которые действуют в течение четырех лет. Здесь главная льгота для ребят - поступление в профильные вузы или на профильные направления без экзаменов. Профильные ЕГЭ можно не сдавать: достаточно написать базовую математику и перешагнуть порог по русскому.
- Главное в олимпиаде - не просто победа. Это мотивация, соревновательный азарт, - говорит куратор ВСОШ по информатике, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.
Самые популярные предметы у школьников, решивших участвовать во Всероссийской олимпиаде, - математика и русский язык. На третьем месте - английский.
Булгаков из WhatsApp
Все задания олимпиады, какими бы необычными они ни казались, опираются на школьную программу.
Вот, например, задание по литературе для 11-го класса с прошлогоднего регионального этапа ВСОШ: "Представьте, что персонажи русской классической литературы общаются в WhatsApp или Viber. Определите, кто и кому отправил сообщения: назовите автора и заглавие произведения. "Спишь? - Нет, обдумываю бизнес-план: дом с цветниками буду строить, оранжерею, флигель решил... - Ага, ты еще школу заведи... Поднимайся с дивана, уже еду к тебе!" или "На Патриаршие сегодня вечером приходи. - Жарко. Пиво за твой счет. - А нарзан - за твой. Поэму не забудь". Школьникам точно не будет скучно. А Гончаров и Булгаков станут немного ближе.
- Вообще, суть любой олимпиады и Всероссийской в том числе - не столько проверить знание каких-то данных, но посмотреть, как ребята справляются творчески: придумывают необычные ходы, новую логику, словом, находят в заданиях изюминку, - подчеркивает Алексей Малеев.
Ни много ни мало?
В 2021 году без вступительных экзаменов в вузы были зачислены почти 4 тысячи победителей и призеров олимпиад из перечня минобрнауки. По данным Рособрнадзора, это около 1% от общего количества бюджетных мест. Победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников стали около 3 тысяч человек. Однако даже несмотря на небольшой процент олимпиадников, прошлая приемная кампания запомнилась многим именно из-за них. Некоторые обладатели ста баллов по ЕГЭ не смогли поступить - не хватало мест, так как весь "бюджет" заняли призеры и победители олимпиад. По словам министра Валерия Фалькова, эту ситуацию нужно менять. Как? Например, пересмотреть требования к проведению олимпиад.
Вузы опубликовали правила приема на 2022/23 учебный год. На вузовских сайтах уже можно найти самую важную для абитуриентов информацию. А именно: количество бюджетных мест, число направлений, на которые можно подавать документы на поступление (от 2 до 10, в каждом вузе - свое), сроки приема в вуз, место и формат приема документов (очно, дистанционно, через суперсервис "Поступление в вуз онлайн"), список вступительных экзаменов с максимальным и минимальным баллами ЕГЭ, какие индивидуальные достижения учитывает вуз и сколько баллов за них дает, кому положены особые права или льготы, нужна ли медсправка и пр. Также уже сейчас можно узнать, будет ли вуз в 2022 году проводить свои дополнительные вступительные испытания. И если да, то какие, как и на каком языке.
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать
Первым делом посмотрим на рейтинг. Вот десятка сильнейших, по версии RAEX: МГУ, МФТИ, МИФИ, СПбГУ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МГИМО, Томский политех, Санкт-Петербургский политех им. Петра Великого, РАНХиГС. Но знайте: границы между вузами постепенно стираются. В гуманитарных появляются технические направления, а в технических - гуманитарные. Расширяйте зону поиска. Допустим, Бауманка готовит не только инженеров, но и лингвистов, социологов, экономистов, судебных экспертов и даже ландшафтных дизайнеров. В МИФИ есть экономика, международные отношения и даже лечебное дело. А РГГУ предлагает наряду с музеологией и историей прикладную математику и информатику. В Тимирязевской академии готовят не только агрономов, но и специалистов по туризму, рекламе и PR.
Сколько баллов надо набрать на ЕГЭ, чтобы поступить в сильный вуз? 80 плюс. В ведущих вузах, таких как МГИМО, Вышка, надо набрать на ЕГЭ не меньше 60-70 баллов по основным предметам, иначе у вас даже не примут документы. А реальный конкурс пойдет между теми, у кого в активе 85-90 баллов.
А что в технических? В Бауманке порог - 45 баллов. Это касается и русского языка, и математики с физикой и информатикой. В Физтехе русский - минимум 70 баллов. Все остальное - математика, химия, физика, информатика, биология - 85. И помните: минимальный порог на платном отделении всегда ниже, чем на бюджете.
Большинство вузов требуют от поступающих три ЕГЭ. Но есть программы, где требуется не 3 экзамена, а 4 или 5. Что это за программы? Например, "Большие данные и моделирование международных отношений". В МГИМО попросят ЕГЭ по иностранному, истории, географии и русскому. Четыре ЕГЭ надо принести в Вышку тем, кто будет поступать на "Государственное и муниципальное управление", "Социологию", "Бизнес-информатику". В МГУ на "Прикладной математике и информатике", "Биологии", "Почвоведении" надо сдавать пять экзаменов, включая тот, который проводит сам университет. Хотите в престижный вуз на хорошую специальность - сдавайте четыре ЕГЭ. Готовьтесь к дополнительным испытаниям, если пойдете на графику, дизайн, журналистику, архитектуру и некоторые другие направления. Собственные дополнительные экзамены есть на всех факультетах МГУ. Проводит свой экзамен по иностранному языку для некоторых абитуриентов МГИМО. Обычно набрать надо не меньше 60 баллов.
400 учеников "выселили" из поселковой школы в Новосибирской области
Ежедневно ребятам приходится набиваться в желтые автобусы и ехать до нового микрорайона "Светлый", выросшего на расстоянии нескольких километров, но формально входящего в состав поселка. Оборудованного по всем правилам подъезда к школе там нет, поэтому автобусы высаживают учеников на обычной остановке общественного транспорта. Все оттого, что их родная школа закрыта на капитальный ремонт. И можно было бы потерпеть, но родители учеников боятся, что терпеть придется долго: восстановительные работы должны были начаться еще летом, но до сих пор ни один подрядчик к ним не приступил.
- В начале осени прибыла бригада рабочих, которые сняли штукатурку с фасада здания, посмотрели, что под ней, и уехали. Больше мы их не видели, - говорит местная жительница Евгения Якименко. - Здание строилось на скорую руку еще в 1962 году, там в основании три ряда шлакоблоков, которые надо менять. Тут капитальный ремонт не поможет, не зря же школу год назад признали аварийной.
Обращения с просьбами построить новое здание жители Октябрьского пишут регулярно и во все инстанции - от районной администрации и депутатов до губернатора и областного детского омбудсмена. В администрации Мошковского района в ответ (копия документа есть в распоряжении "РГ") на обращение жителей ответили: на проведение капремонта в августе был объявлен аукцион, он завершился, была одна заявка. Но она была отклонена в связи с выявленными нарушениями. После этого сметную документацию пришлось откорректировать, и 18 октября, после очередного этапа торгов, был выбран подрядчик. Работы начнутся после подписания контракта, но точной даты пока нет.
- Как тут отремонтировать, когда между кладкой и подоконником щели уже такие, что свободно можно руку просунуть? - задается вопросом Евгения Якименко. - Что тут "капиталить", что спасать? Нужно все сносить и строить новую школу. Но нас словно не слышат.
Нынешний учебный год дети были вынуждены начать в чужой школе.
- Они чувствуют себя там на птичьих правах, - говорит мама шестиклассника Лариса Сковородкина. - Эта школа рассчитана на 500 учеников, но микрорайон разросся, и там уже "своих" детей сверх нормы. Об учебе в одну смену речи и быть не может. Школьных площадей на всех явно не хватает. Начальные классы получили два кабинета, основное и старшее звено - пять кабинетов. Из-за нехватки площадей и учебного времени дети, например, вынуждены проходить основы компьютерной грамотности с тетрадкой и ручкой. Свои компьютеры школе на новом месте поставить просто некуда.
С подвозом детей до школьных ворот, по словам директора Октябрьской СОШ Ольги Хромовой, вопрос будет решен в самое ближайшее время. Расчищается проезд до школы. А вот когда дети сядут за парты в родных стенах - непонятно.
Родители учеников продолжают надеяться, что поселок еще получит такую же просторную и современную школу, как в "Светлом". Хотя настороженно вспоминают о судьбе поселкового клуба. Говорят, здание местного ДК признали аварийным лет десять назад, но затем решили его отремонтировать. Работы были проведены, но аварийность с постройки так и не была снята. В течение нескольких лет отремонтированный клуб простоял закрытым. А в 2019 году его все же снесли, не построив ничего взамен. Такие вот невыученные уроки.
Как простой кубанский семиклассник отправился в путешествие мечты
Проведенная в "Артеке" смена, где проходил полуфинал конкурса, - уже приз, но финалистов ожидало еще и "Путешествие мечты" через всю страну - от Владивостока до Москвы.
"Когда я в прошлом году впервые услышал о "Большой перемене" по телевизору, мне казалось, речь идет о чем-то заоблачном, - говорит Дмитрий. - Думал, туда могут попасть только невероятно одаренные, редкие таланты и гении. Но все же рискнул поучаствовать".
Дмитрий из обычной, что называется, среднестатистической российской семьи, живущей в кубанском городе Крымске. Когда он обратился к папе с просьбой оплатить онлайн-курс по программированию, тот предложил ему следующее: "Попробуй сработать бартером: они тебе первый урок, а ты им в качестве оплаты - дельный обзор этого урока". В итоге учебное заведение открыло Дмитрию доступ ко всему курсу. И это был не подарок, а честный обмен.
О себе Дима говорит, что учеба дается ему легко, потому что интересно: "Ничего заучивать не приходится, просто ищу и нахожу ответы на свои вопросы, а их становится все больше и больше".
"Задания конкурса оказались мне вполне по силам, хотя я и не вундеркинд, - рассказывает Дмитрий об участии в "Большой перемене". - На первом этапе, кроме самопрезентации, нужно было, например, разработать свой стартап, то есть новую, интересную и полезную для общества бизнес-модель. Или создать механизм из пяти предметов, которые есть у тебя дома. В качестве стартапа я предложил оснащение для автомобиля, которое может фиксировать и передавать в центр сбора информацию о ситуации на дороге с помощью искусственного интеллекта. Идея пришла, когда мы с папой ехали на машине в Новороссийск и обратили внимание, как много нарушений происходит на тех участках трассы, где нет сотрудников ГИБДД и камер наблюдения. Подискутировали на эту тему. Вот и появилась мысль, что, если бы каждый автомобиль мог выполнять функцию контроля и фиксации, дороги стали бы гораздо безопаснее. А из пяти предметов, которые я нашел дома, соорудил механическую кормушку для кота.
На втором этапе конкурса "Большая перемена", уже в "Артеке", предстояло показать свои способности в командной работе.Наша группа разработала проект школы будущего, одной из фишек которой должны стать экотуры, соединяющие в себе путешествие, исследование экологических проблем и непосредственно наведение чистоты и порядка на этой территории.
Нам, молодым, непонятно, как вообще можно свинячить в городе или на природе. Думаю, у тех, кто рос в 90-е, когда везде была разруха, другой взгляд, поэтому так много мусора вокруг и других проблем... Те, кто сейчас решает экологические задачи, похоже, не могут справиться с ней масштабно. Люди старшего поколения пережили перестройку, когда все, к чему привыкли, было сломано, в них самих, похоже, тоже что-то сломлено... Мы - другие.
Даже по тем конкурсам, в которых я сейчас участвую, вижу, что ни родители, ни деньги не смогут помочь, если плохо соображаешь, безынициативен, не умеешь защитить свой проект, взгляд, идею.
В "Артеке" нам говорили, что мы перспективные люди будущего, мы по-другому смотрим на жизнь. У нас на самом деле много идей, мы способны решать сложные задачи так же легко, как играючи справляемся сейчас с головоломками и квестами".
Для "Путешествия мечты" школьникам был выделен новый, только что сошедший с конвейера состав не только со спальными вагонами, но и со специальными - для проведения конференций и мастер-классов. Поезд шел по особому расписанию, останавливаясь в городах, которые предстояло посетить победителям "Большой перемены" (а это Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск...), и ожидал своих пассажиров на запасном пути.
Сейчас Дима готовится к участию в конкурсе "Ледокол знаний", который с прошлого года проводит для школьников госкорпорация "Росатом". Победителей обещают взять в экспедицию на Северный полюс.
"Пройти на атомном ледоколе по Северному Ледовитому океану - это же мечта!" - с неподдельным восторгом восклицает семиклассник.