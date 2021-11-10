86 олимпиад помогут поступить в вузы на бюджетное место

Министерство науки и высшего образования утвердило список олимпиад, дающих льготы при поступлении в вузы летом 2022 года. Вплоть до поступления без экзаменов.

Суть олимпиад не в том, чтобы только проверить знания, но посмотреть, как ребята справляются с заданиями творчески. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Такой перечень утверждается ежегодно. На сей раз в него вошли 86 олимпиад, из которых три - новые. Впервые попали в министерский список, а значит, получили "вотум доверия", Открытая олимпиада по экономике, Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада, Международная олимпиада по финансовой безопасности. Важно: участие во всех олимпиадах из перечня - бесплатное. Десять самых популярных вузов для олимпиадников: Высшая школа экономики, МГУ им. Ломоносова, Университет ИТМО, СПбГУ, МФТИ, Финансовый университет, МИФИ, РАНХиГС, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Сеченовский университет.

На баттл приглашаются

Но не только олимпиады из перечня дают фору при поступлении. Особняком тут стоит самая масштабная - около 6 миллионов участников - Всероссийская олимпиада школьников. Интеллектуальный баттл по 24 общеобразовательным предметам - возможность не только как следует прокачать знания и потренироваться в нестандартных подходах к решению задач.

Призеры и победители этого состязания получают дипломы, которые действуют в течение четырех лет. Здесь главная льгота для ребят - поступление в профильные вузы или на профильные направления без экзаменов. Профильные ЕГЭ можно не сдавать: достаточно написать базовую математику и перешагнуть порог по русскому.

- Главное в олимпиаде - не просто победа. Это мотивация, соревновательный азарт, - говорит куратор ВСОШ по информатике, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

Самые популярные предметы у школьников, решивших участвовать во Всероссийской олимпиаде, - математика и русский язык. На третьем месте - английский.

Булгаков из WhatsApp

Все задания олимпиады, какими бы необычными они ни казались, опираются на школьную программу.

Вот, например, задание по литературе для 11-го класса с прошлогоднего регионального этапа ВСОШ: "Представьте, что персонажи русской классической литературы общаются в WhatsApp или Viber. Определите, кто и кому отправил сообщения: назовите автора и заглавие произведения. "Спишь? - Нет, обдумываю бизнес-план: дом с цветниками буду строить, оранжерею, флигель решил... - Ага, ты еще школу заведи... Поднимайся с дивана, уже еду к тебе!" или "На Патриаршие сегодня вечером приходи. - Жарко. Пиво за твой счет. - А нарзан - за твой. Поэму не забудь". Школьникам точно не будет скучно. А Гончаров и Булгаков станут немного ближе.

- Вообще, суть любой олимпиады и Всероссийской в том числе - не столько проверить знание каких-то данных, но посмотреть, как ребята справляются творчески: придумывают необычные ходы, новую логику, словом, находят в заданиях изюминку, - подчеркивает Алексей Малеев.

Ни много ни мало?

В 2021 году без вступительных экзаменов в вузы были зачислены почти 4 тысячи победителей и призеров олимпиад из перечня минобрнауки. По данным Рособрнадзора, это около 1% от общего количества бюджетных мест. Победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников стали около 3 тысяч человек. Однако даже несмотря на небольшой процент олимпиадников, прошлая приемная кампания запомнилась многим именно из-за них. Некоторые обладатели ста баллов по ЕГЭ не смогли поступить - не хватало мест, так как весь "бюджет" заняли призеры и победители олимпиад. По словам министра Валерия Фалькова, эту ситуацию нужно менять. Как? Например, пересмотреть требования к проведению олимпиад.

Тем временем

Вузы опубликовали правила приема на 2022/23 учебный год. На вузовских сайтах уже можно найти самую важную для абитуриентов информацию. А именно: количество бюджетных мест, число направлений, на которые можно подавать документы на поступление (от 2 до 10, в каждом вузе - свое), сроки приема в вуз, место и формат приема документов (очно, дистанционно, через суперсервис "Поступление в вуз онлайн"), список вступительных экзаменов с максимальным и минимальным баллами ЕГЭ, какие индивидуальные достижения учитывает вуз и сколько баллов за них дает, кому положены особые права или льготы, нужна ли медсправка и пр. Также уже сейчас можно узнать, будет ли вуз в 2022 году проводить свои дополнительные вступительные испытания. И если да, то какие, как и на каком языке.