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10.11.2021 07:33
Рубрика: Общество

Директор НИИ Склифосовского рассказал о смысле вакцинации

Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Неделя № 255(8606)
У НИИ скорой помощи имени Склифосовского девиз: "Склиф - территория спасения". Время года, время суток, ситуация вокруг, пандемия - все не в счет: Склиф - он и есть Склиф.
Сергей Петриков перед входом в "красную зону". Фото: Александр Корольков Сергей Петриков перед входом в "красную зону". Фото: Александр Корольков
Сергей Петриков перед входом в "красную зону". Фото: Александр Корольков

Наш фотокорреспондент вместе с директором Склифа членом-корреспондентом РАН Сергеем Сергеевичем Петриковым с утра пораньше обходят "красную зону" НИИ.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Новый корпус НИИ скорой помощи им. Склифосовского войдет в строй в 2022 году

...А в кабинете Сергея Сергеевича я одна без маски. Сам Сергей Сергеевич, его помощники входят, выходят - в масках.

Сергей Сергеевич! Вы вакцинировались?

Сергей Петриков: Я переболевший. Сделал пока две прививки. В конце января будет ревакцинация.

Склиф - не только территория спасения. Это, если угодно, некое зеркало общего состояния здоровья. Центр никогда не бывает пустым. Сюда доставляют и с острыми заболеваниями, и плановых пациентов. Много, мало... Всегда под завязку. Но все-таки: почти два года ковид, пандемия. Больше стало пациентов, меньше? И еще: чем вы можете объяснить, что люди так неохотно идут на вакцинацию?

Сергей Петриков: Больных стало больше. Вот сегодня мы смотрели графики информации. В России выявлено 40 тысяч человек. Заметьте: это не заболевших, это выявленных. А заболевших, скорее всего, больше. Ведь кто-то не обращается в поликлиники. Кто-то принципиально не сдает тесты. Кто-то переносит легко, считает, что это обычное респираторное заболевание, поэтому продолжает жить обычной жизнью и тесты не сдает. Поэтому заболевших, скорее всего, больше. В том числе и в Москве. Москва - огромный мегаполис, в который стягиваются люди из разных регионов. И коечный фонд стационаров загружается все больше - прежде всего те койки, которые открыты под коронавирусную инфекцию. А вот почему люди не вакцинируются, мне сказать сложно. Но проблема есть. Ну, вы знаете, что мы всегда идем каким-то своим путем. Поэтому даже когда люди лечатся от других заболеваний, они у кого прежде всего спрашивают мнение? У врачей? У специалистов? Редко! Очень редко! Спрашивают, как лечиться, у соседей, знакомых, бабушек... Это наша народная традиция такая: приложить лист подорожника, лопух какой-нибудь, корень какой-нибудь выпить. Такая исконная, еще советская традиция. Советские люди лучше всего умели две вещи: первая - это управлять, вторая - лечить. И конечно, давать советы по управлению и по лечению. Святое дело.

Вас сейчас одолевают советами?

Сергей Петриков: Меня уже советами не одолевают. Меня одолевают звонками: можно ли к нам положить кого-нибудь с коронавирусной инфекцией? Причем с утра до вечера. Откуда у них номер телефона? Находят где-то. У знакомых есть мой телефон. Незнакомым, видимо, дают знакомые.

Кто чаще обращается?

Сергей Петриков: Разные совершенно люди. Возраст не имеет значения. Хотя сейчас много молодых.

И как быть? На ваш взгляд, мы справляемся с нашествием вируса или не очень? Постоянно идут ссылки на то, что в Америке еще хуже, в Великобритании еще хуже, в Индии еще хуже. А мы где-то на пятом-шестом месте...

Фото: iStock
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Сергей Петриков: А что хуже-то? С заболеваемостью? Давайте откроем ради интереса сегодняшние данные по Великобритании, например. Сегодня там 44 122 выявленных. Примерно как у нас: у нас 40, у них - 44. Только у нас умерших 1100 с лишним, а у них умерших - 200. Вот и вся разница! Потому что в Великобритании вакцинировано больше 60% населения, а в России вакцинировано, дай бог, 35% или 36%, по последним данным. Они заболевают, но они не умирают. Вся идея вакцинации - чтобы человек не умер. У вакцинированного риск умереть в десятки раз меньше, чем у человека, который не вакцинирован.

И при этом... Антипрививочники постоянно заявляют: сделал прививку - заболел, сделал прививку - умер, сделал прививку - тромбоз. Не надо прививаться, надо побольше курить. Курящие реже болеют ковидом.

Сергей Петриков: По последним данным, если курящий заболевает, то болеет тяжелее. Считать, что курение или спиртное - защита от коронавируса - опасное заблуждение.

Но этому многие верят. А специалистам не верят. Ну почему?

Сергей Петриков: Мне сложно сказать, что сделать, чтобы поверили. Могу сказать одно. Несмотря на то что работаем с коронавирусной инфекцией более полутора лет, мы пока не можем предсказать, в какую сторону пойдет болезнь у конкретного пациента. Вот он поступает к нам. И мы не можем сказать точно, будет ли у него ухудшение или не будет, понимаете? Хотя наработок много, четких признаков, по которым можно сказать, что этот больной пойдет по тяжелому, а этот по легкому пути, к сожалению, нет. Поэтому любой заболевший всегда под риском самой смерти. Это надо понимать. Вот и все. И то, что люди не вакцинируются, они играют со смертью в русскую рулетку. Потому что, когда они заболеют, у них всегда есть риск умереть.

У всех?

Сергей Петриков: У каждого, кто заболел. И предсказать, насколько он выражен у этого человека или у другого, к сожалению, невозможно. Вот в чем основная проблема. Как быть? Прививаться. Вакцинирование - единственный путь, которым надо идти. Другого пути у нас нет! Мы никогда не видели такого количества тяжелых больных. Даже Склиф. Огромный поток тяжелых пациентов, которые находятся на разных методах респираторной поддержки. Огромная нагрузка на весь персонал. Вот раньше у нас одновременно в институте работало максимум две машины ЭКМО. Сейчас бывают дни, когда их работает 8-9.

Что сейчас мы должны сделать?

Сергей Петриков: Еще раз скажу: главное - чтобы люди вакцинировались. И второе. Соблюдали меры индивидуальной защиты: ходили в масках, не кучковались. Вообще ответственно подходили к окружающим.

Вот то, что я сижу без маски, - это безобразие или как?

Сергей Петриков: Мы-то в масках. К тому же знаем, что вы вакцинированная. Но по большому счету лучше всем быть в масках, потому что никто не знает, инфицирован он в этот момент или нет. Считается, что основной выброс вирусной нагрузки осуществляет человек за один-два дня до появления симптомов. То есть человек может не чувствовать себя больным, но он уже распространяет вирус. Сейчас в некоторых местах ввели бесплатное ПЦР-тестирование экспресс-тестами. И... случается: приходят люди, которые нормально себя чувствуют, но у них оказывается положительный мазок. То есть человек нормально себя чувствует, но он ходит и распространяет вирус.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Ковид станет неким сезонным заболеванием?

Сергей Петриков: На самом деле, с нами много лет сосуществуют несколько видов коронавирусов. И они вызывают сезонные простуды. Но от них люди не умирают. Вирус проходит свою селекцию. Вирусу невыгодно добиваться смерти человека, потому что если человек, его носитель, умрет, то он не может распространяться, поэтому, по теории эволюции...

...Вирусу невыгодно, чтобы люди умирали?

Сергей Петриков: Конечно! Поэтому самые тяжелые штаммы вируса, которые убивают, умрут либо с теми, кто погиб, либо в стационарах - у тех, кого мы излечим. А легкие штаммы будут становиться сезонными. Скорее всего, судьба такая. Во всяком случае, эпидемиологи говорят о таком сценарии.

Полный вариант этого интервью с Сергеем Петриковым вы можете прочитать на сайте "РГ".

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