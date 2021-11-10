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Рубрика: Общество

Врач назвала симптомы смертельно опасного состояния при COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 проблема тромбозов требует особого внимания, считают медики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Сам факт госпитализации и связанная с ней малоподвижность могут способствовать развитию тромбоза. До 60% тромбоэмболий случается во время и после госпитализации, - рассказала "Российской газете" врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова.

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По словам доктора, объясняется это тем, что ограниченная подвижность ведет к нарушениям кровообращения. Факторами риска возникновения тромбозов являются избыточный вес, беременность, варикозное расширение вен, а также сопутствующие хронические заболевания, к которым относятся сердечно-сосудистые патологии и болезни легких. В свою очередь тромбы в артериях и венах являются причиной развития таких серьезных и, порой, фатальных заболеваний, как инфаркт миокарда и инсульт.

Актуальность проблемы тромбозов обусловлена не только тяжестью заболевания и риском высокой смертности, но и трудностями диагностики. Одно из грозных осложнений тромбозов - тромбоэмболия легочной артерии, от которой ежегодно в мире погибает один человек из тысячи, - развивается внезапно, часто на фоне полного благополучия.

- Примерно треть смертельных случаев - это впервые возникший тромбоз артерии, уносящий жизнь человека в считанные минуты, - предостерегает Анна Сафонова.

Врач поясняет, что симптомы тромбоза могут быть схожи с симптомами других хронических заболеваний. Например, распирающие боли в области голени, ощущение мурашек и покалывания можно списать на усталость, легкую отечность - на неудобную обувь. Но при наличии этих симптомов уже стоит пройти обследование, чтобы исключить тромбоз.

Что нужно сделать в первую очередь? Анна Сафонова советует с помощью лабораторного исследования оценить степень риска тромбообразования. "При малейшем подозрении на тромбоз необходимо провести исследование уровня D-димера в крови, поскольку тромбоз - одно из наиболее распространенных осложнений COVID-19", - говорит доктор.

Фото: iStock
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D-димер - это небольшой фрагмент белка фибрина, присутствующий в крови после распада тромба. Разрушение тромба свидетельствует о том, что кровеносная система склонна к его образованию. В настоящее время тесты на D-димер стали важным исследованием для пациентов с подозрением на тромботические нарушения. "Определение D-димера с высокой долей точности дает заключение об уровне тромбообразования в организме", - поясняет Анна Сафонова.

По ее словам, только получив результаты данного исследования, можно исключить или подтвердить риск тромбообразования и вовремя начать лечение. Повышенная склонность к тромбообразованию - не приговор, считает эксперт. Можно жить полноценной жизнью, соблюдая простые правила: вести активный образ жизни, избавиться от вредных привычек, следовать рекомендациям врача, констатирует Анна Сафонова.

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