Эксперт оценил возможное введение QR-кодов на транспорте и в общепите

Андрей Каукин, заведующий научно-исследовательской лабораторией системного анализа отраслевых рынков ИПЭИ РАНХиГС:

- Россия проходит через четвертую волну коронавируса: согласно официальной статистике, побиты рекорды не только по заболеваемости, но и по смертности. Несмотря на то, что в некоторых регионах, например, в Москве, судя по всему, удалось пройти пик заболеваемости, ситуация остается нестабильной, а дальнейшее развитие событий будет критическим образом зависеть от ряда факторов.

Как правило, развитие эпидемии моделируется и прогнозируется с использованием так называемых SEIRD моделей; их логика достаточно проста: необходимое условие снижения заболеваемости - это уменьшение возможностей по передаче вируса внутри популяции. Этому может способствовать соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, введение удаленного формата работы и учебы, введение локдаунов разной степени жесткости и, в первую очередь, вакцинация. Реальность, как всегда, устроена сложнее любой модели и волны распространяются по регионам неравномерно. Эту ситуацию мы наблюдаем и сейчас, когда одни регионы уже, вероятно, прошли пик заболеваемости, другие еще даже не приблизились к нему. Такая неоднородность распространения несет дополнительные риски: в регионах с относительно стабильной эпидемиологической ситуацией может резко вырасти заболеваемость за счет передачи от бессимптомных носителей, прибывших из других регионов, аналогичное может произойти и в тех субъектах, которые ценой немалых усилий добились снижения заболеваемости. Такие "перетоки" инфекции между регионами, помимо других факторов, могут способствовать тому, что волны заболеваемости в отдельных регионах будут следовать одна за другой. Фактически, такую ситуацию мы наблюдали в конце лета-начале осени.

Предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, очевидно, направлены на ограничение возможности передачи вируса между регионами. Они должны подстегнуть и повсеместную вакцинацию, без которой, по мнению экспертов-вирусологов, распространение эпидемии невозможно остановить.

Мера заявлена как временная, что в случае подобных ограничений представляется весьма важным: ее действие должно быть ограничено достижением поставленных целей, в данном случае - снижением заболеваемости до уровня, позволяющего системе здравоохранения работать без перегрузки.