"Кинопоиск" составил топ-10 фильмов и сериалов ноябрьских выходных

Российский стриминговый сервис "Кинопоиск" рассказал о десяти фильмах и сериалах, которые его зрители смотрели во время нерабочих дней и праздничных длинных выходных ноября. С 1 по 7 ноября средний пользователь провел у экранов своих устройств около 10 часов, что является обычным показателем для, например, новогодних праздников.

На первом месте в списке предпочтений российский сериал "Проект "Анна Николаевна" про полицейскую-андроида. Трейлер второго сезона здесь. На втором - "Кощей. Начало", собирающий кассу в России и СНГ, на третьем - британский сериал "Голяк". Затем идут российский сериал "Трудные подростки", фильм "Семейный бюджет" и "Жена олигарха".

На седьмом месте культовый "Доктор Кто", на восьмом - мультфильм "Семейка Аддамс" 2019 года, затем мультсериал "Рик и Морти" и сериал "Новичок" с Нейтаном Филлионом ("Отряд самоубийц").

Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма c 28 октября по 7 ноября.