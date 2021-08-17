Вышел трейлер "Семейного бюджета" - новой комедии авторов "Физрука"

Знакомые всё лица подвергаются терниям квартирного вопроса и террору коллекторов в трейлере кинокомедии "Семейный бюджет" - с отчетливым заделом на "народность".

Сюжет - прямиком от сохи, от орала: дружная семья Фроловых из Краснодара, мама - преподаватель фортепиано, папа - конструктор аттракционов + "дочь-блогер и сын-романтик", как и многие, покупает квартиру в ипотеку. Однако скоро оказывается, что платить нечем - предприятие аттракционов терпит крах.

И теперь, чтобы не остаться на улице, Фроловы идут на всё. В том числе на разного рода сомнительные проекты, о сути которых не особо-то и осведомлены.

"Денежные приключения Фроловых превращаются в комедийный курс финансовой грамотности для всех российских семей", - обещано.

В ролях: Юлия Александрова ("Горько!", "Звоните ДиКаприо"), Антон Филипенко ("Водоворот", "Проект "Анна Николаевна", "Давай разведёмся"), Валентина Ляпина ("Мир! Дружба! Жвачка!"), Георгий Стрелянный ("Триггер"), Сергей Степин, Сергей Епишев, Арсений Попов, Александр Лыков и Feduk.

Режиссер - Евгений Абызов ("Мамы"). Над сценарием потрудились Ася Беликова, Николай Куликов ("Я худею", "Легенда №17", "Движение вверх") и Константин Майер ("Физрук", "Огонь").

Продюсированием проекта занимались люди, делавшие такие любимые массами произведения, как "Я худею", "Толя Робот", "Настя, соберись!" и "Физрук".

В кино - с 28 октября.