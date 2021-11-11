Ударную дозу антител к коронавирусу дает повторная вакцинация

Для того, чтобы в организме выработалась ударная доза антител, необходимо пройти повторную вакцинацию от коронавируса, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, после первичной вакцинации иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут падать, потому что так устроен иммунитет человека. Без контакта с инфекцией организм тратит антитела, так как для их сохранения необходимо расходовать энергию и белок. Но если будет повторный контакт с вирусом при ревакцинации, то тут уже вступят в действие клетки памяти, приводит слова доктора портал URA.RU.

Болибок считает, что после ревакцинации в организме может выработаться огромное количество антител. Врач пояснил: "В моей практике были случаи от 2000 до 5600 балл на миллилитр". С Владимиром Болибоком согласен и иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он подчеркивает, что повторно можно прививаться спустя шесть месяцев после первой прививки, состоящей из двух компонентов либо после перенесенной коронавирусной инфекции. По словам медика, если в организме выработается до 1000 антител, то защита будет на 95%.

Ранее заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала "Российской газете", что люди, получившие оба компонента вакцины, в большинстве своем переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. То есть иммунитет успевает "перехватить" вирус на "входе" в организм - в носоглотке. И происходит подавление вируса. В некоторых случаях развивается заболевание по типу легкого ОРВИ.