Вирусолог объяснил смысл введения обязательных QR-кодов на транспорте

Возможное введение в России обязательных QR-кодов на транспорте дополнительно стимулирует людей вакцинироваться. С таким мнением выступил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Для того, чтобы вернуть удобства жизни, люди должны провакцинироваться. Такие яростные "антиваксеры" - на них и QR-коды, скорее всего, не подействуют, но часть нормальных людей, она провакцинируется", - отметил он, передает РИА Новости.

Напомним, что готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, а также в кафе и магазинах.

За последние сутки в России выявлено 40 759 новых случаев заражения COVID-19.