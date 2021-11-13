Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам

Россиянам, которые боятся делать прививку от коронавируса, стоит "включить мозг" и "не слушать идиотов", заявил "Вечерней Москве" врач и телеведущий Александр Мясников.

"У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков", - сказал он, отметив, что страх перед вакцинацией является нелогичным.

Ранее Мясников предупредил, что коронавирус пришел в человеческую популяцию навсегда. По его словам, подъем заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет происходить 1-2 раза в год.