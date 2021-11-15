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15.11.2021 01:40
Рубрика: Общество

Гинцбург заявил о безопасности неоднократной ревакцинации от COVID-19

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Никаких негативных последствий от неоднократной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции не выявлено. Об этом рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, были случаи неоднократной ревакцинации. "Наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо", цитирует ТАСС. Ученый добавил, что не было зафиксировано "абсолютно никаких" негативных последствий для организма.

Ранее Гинцбург, отвечая на вопрос о том, насколько критично сегодня ревакцинироваться, подчеркнул, что "очень критично". Он рассказал, что реваакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма "дельта" нужно раз в полгода. На любой антиген через полгода уровень антител понижается, если мы постоянно не сталкиваемся с чужеродным антигеном. Вот почему нужно прививаться, подчеркнул глава центра.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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