Глава Минздрава рассказал о работе над препаратом против COVID-19

По его словам, создаваемое лекарство позволит "обрывать течение болезни на начальном этапе заражения". Министр также пообещал рассказать, о каком конкретно лекарстве идет речь, после завершения испытаний.

Кроме того, министр прокомментировал заявление компании Pfizer о том, что лекарство Paxlovid показало высокую эффективность против коронавируса. По словам Мурашко, речь идет лишь о втором этапе клинических исследований. "Надо дождаться заключения от регулятора. Кроме того, лекарство должно стоить разумных денег, чтобы стать доступным для всех", - подчеркнул глава Минздрава.

На прошлой неделе в России прошел регистрацию первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир". Как сообщил разработчик препарата, до конца года "Арепливир" поступит в стационары всех регионов России.

С конца сентября в продаже в столичном регионе есть таблетированная форма "Арепливира". Стоимость препарата составляет чуть более 12 тысяч рублей за 40 таблеток.