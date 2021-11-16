Минздрав уточнил сроки действия QR-кода, если привитый все же заболеет СOVID-19

Россияне, которые прошли вакцинацию, а потом переболели коронавирусом, получат QR-код на полгода, а действовать он будет с момента выздоровления, следует из опубликованного на портале правовой информации приказа Минздрава.

Документ утверждает новую форму сертификата. В нем указываются персональные данные, информация о завершенной вакцинации и/или факте перенесенного заболевания, а также сведения о противопоказаниях к вакцинации. При этом для определения срока действия QR-код используется наиболее позднее событие. После вакцинации код действует год, а для переболевших - полгода.

"QR-код содержит информацию о завершении, в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода", - сказано в приказе.

С 16 ноября россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции и противопоказаниях к прививке. Это нововведение актуально для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг и не может распечатать сертификат из личного кабинета.