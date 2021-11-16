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У "Рыцарей справедливости" будет американский ремейк

Новости
    16.11.2021, 22:05
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Взаимная симпатия между скандинавскими и англоязычными кино- и телепроектами приобретает все новые проявления.

Фото: Предоставлено группой компаний Viasat
Второй сезон "Табу" с Харди по-прежнему может состояться

Что примечательно, для съемок англоязычных ремейков были выбраны два недавних громких датских проекта с участием Мадса Миккельсена, горячо любимого как у себя на родине, так и за ее пределами благодаря участию в крупных международных франшизах ("Казино Рояль", "Доктор Стрэндж", "Изгой-один", грядущие "Фантастические твари: тайны Дамблдора").

После новости о грядущей голливудской трактовке оскароносной драмы Томаса Винтерберга "Еще по одной" (Druk) с Леонардо ди Каприо, пришла еще одна - та же участь ждет черную комедию "Рыцари справедливости" (Retfærdighedens ryttere) датского мастера юмора на грани фола Андреса Томаса Йенсена ("Мерцающие огни", "Зеленые мясники", "Адамовы яблоки", "Мужчины и куры". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На настоящий момент известно, что адаптация сценария будет поручена соавторам оригинальной идеи - Андерсу Томасу Йенсену и его соотечественнику Николаю Арселю ("Девушка с татуировкой дракона", цикл "Мистериум", "Королевский роман", "Темная башня"). О претендентах на главные роли пока ничего не известно.

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