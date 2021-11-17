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17.11.2021 04:27
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Гражданам моложе 60 лет, переболевшим коронавирусом, лучше привиться "Спутником Лайт". Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Отвечая на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19, ученый заявил, что Минздрав РФ принял совершенно правильное решение. "Тех, кто до 60 лет, - "Лайтом", а кто старше 60 - "Спутником V", - цитирует РИА Новости главу центра.

Ранее Гинцбург рассказал, что ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма "дельта" нужно раз в полгода. Он подчеркнул, что ревакцинация сегодня очень важна. Гинцбург пояснил, что на любой антиген через полгода уровень антител понижается, если мы постоянно не сталкиваемся с чужеродным антигеном. Вот почему нужно прививаться.

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