Минпромторг исключил массовое закрытие ресторанов из-за QR-кодов

В России не произойдет массового закрытия ресторанов и кафе на фоне повсеместного введения QR-кодов для посещения. Такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, новый законопроект о введении кодов предполагает, что общепит продолжает работать, а будет ли сокращаться поток посетителей - зависит от политики конкретного региона по вводу и реализации кодов, а не от самого факта их наличия.

"Правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке, - цитирует Мантурова РИА Новости. - У большинства предприятий все-таки достаточно прагматичный подход, если рассматривать имеющиеся альтернативы: понятно, что лучше какое-то время поработать по QR-коду, чем какое-то время не работать вообще из-за ограничений".

На минувшей неделе правительство внесло в Госдуму два законопроекта о возможности введения в стране системы QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом, они будут действовать в случае необходимости в общественных местах и на транспорте. Людям с медотводом нужно будет предъявить вместо QR-кода соответствующую справку.

Предполагается, что коды не будут вводить только при посещении продовольственных магазинов, аптек и мест продажи товаров первой необходимости.

Как писала ранее "РГ", закон о QR-кодах в общественных местах и на транспорте начнет действовать 1 февраля 2022 года, а до этого времени вице-премьер Татьяна Голикова объявила переходный период, в течение которого у граждан будет время вакцинироваться и получить код. Также до 1 февраля вместо QR-кода можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.