Попова ответила на вопрос о QR-кодах в общественном транспорте

Вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте пока не поднимался. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Есть только в разных субъектах обсуждение этой темы, но решения такого не было принято на сегодняшний день нигде", - отметила Попова.

При этом она напомнила, что в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим.

"Носить маску - это уже ограничение, и там, где в субъектах жестко контролируют свою же меру о том, что надо носить маски, там и заболеваемость у нас безусловно ниже… На входах в метро есть еще и термодатчики, еще и температуру померяют. Это тоже режим санитарных ограничений, которые введены и которые работают", - добавила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, сейчас QR-коды введены в 77 регионах. Внесенные в Госдуму законопроекты призваны унифицировать эти правила, заявила Попова. "Нужно понимать, как это надо сделать и кто это будет делать и на каких основаниях это будет делать", - пояснила она.

На минувшей неделе правительство внесло в Госдуму два законопроекта о возможности введения в стране системы QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом, они будут действовать в случае необходимости в общественных местах и на транспорте. Людям с медотводом нужно будет предъявить вместо QR-кода соответствующую справку.

Предполагается, что коды не будут вводить только при посещении продовольственных магазинов, аптек и мест продажи товаров первой необходимости.