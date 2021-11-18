Минздрав объяснил, в каких случаях можно применять "Спутник Лайт"

Минздрав РФ считает, что "Спутник Лайт" можно применять для первичной вакцинации от коронавирусной инфекции. В регионы уже направлены дополнительные объемы вакцины, сообщил журналистам замглавы Минздрава Олег Гриднев.

"Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" - это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ", - пояснил Гриднев.

При этом он уточнил, что людям в возрасте старше 60 лет ведомство рекомендует двухкомпонентную вакцину "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), так как после введения второго компонента у этой группы формируется более надежная иммунная защита.

Ранее стало известно, что Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению ковида. В них, в частности, говорится, что ревакцинация от коронавируса проводится через шесть месяцев после первичной вакцинации или после перенесенного заболевания.

Также Минздрав ранее разъяснял, что при первичной вакцинации "Спутником Лайт" QR-код на госуслугах формируется через 21 день после прививки, так как именно в течение этого времени формируется иммунитет. При ревакцинации версией "лайт" QR-код появится на портале госуслуг на следующий день.