Минцифры назвало срок выдачи QR-кода при вакцинации "Спутником Лайт"

Ранее некоторые привившиеся "Спутником Лайт" граждане пожаловались на то, что их QR-коды все еще недействительны после зафиксированного на портале госуслуг сбоя. В частности, речь шла о жителях Санкт-Петербурга, которые хотели попасть в театр.

Однако причиной недействительных QR-кодов стал не сбой, а изменение рекомендаций Минздрава по поводу прививок от коронавируса. Так, до 30 октября при наличии "Спутника Лайт" в поликлинике можно было привиться им первично бесплатно, но с ноября разрешено прививаться версией "лайт" только при ревакцинации или при условии, что человек ранее болел коронавирусом.

Кроме Петербурга, первичную вакцинацию до изменения методических рекомендаций Минздрава проходили "Спутником Лайт" граждане Екатеринбурга, Башкирии и Архангельской области. Вакцинация трудовых мигрантов однокомпонентной вакциной на бесплатной основе не претерпела изменений.

"Сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" начинает действовать через 21 день после прививки, так же как при вакцинации "Спутником V" или другими двухкомпонентными вакцинами, когда сертификат активируется после введения второго компонента - обычно через 21 день. Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита, - пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. - При этом, если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших "Спутником Лайт", то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки".