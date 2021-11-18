В Роспотребнадзоре оценили возможность выдавать QR-коды людям с антителами

Проблема возможности выдавать QR-коды людям с антителами, но без официального диагноза, обсуждается на экспертном уровне. Однако подобной практики нет ни в одной стране мира, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Накануне главный государственный санитарный врач Анна Попова, отвечая на вопрос о присвоении QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусной инфекции, но не имеющим официального подтверждения перенесенного заболевания, ответила, что эта тема обсуждается на экспертном уровне Роспотребнадзором.

При этом в ведомстве отмечают, что до сих пор нет официально признанного уровня антител, который гарантирует достаточную защиту от коронавируса. "Уровень антител, достаточных для защиты - это предмет научных дискуссий во всем мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом", - подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора.