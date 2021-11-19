Названа страна Европы, которая может стать источником нового штамма COVID

Болгария может стать источником нового штамма коронавируса из-за низкой степени вакцинации населения. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Сейчас в Болгарии полный курс вакцинации прошли 26% населения. По словам Бретона, новый штамм будет "очень плохой новостью и для болгар, и всех нас на планете".

"Не хотел бы говорить о потенциальном "болгарском варианте", но если не действовать, то уже зимой мы можем стать свидетелями этого. Очень много людей не вакцинированы, поэтому здесь может образоваться новый вариант еще более устойчивого вируса", - цитирует слова чиновника ТАСС.

За последние сутки в Болгарии зарегистрировали 2,7 тысячи новых случаев заражения, 145 пациентов скончались. В стране действует режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации.

В среду Всемирная организация здравоохранения заявила о росте заболеваемости в Европе - за неделю было выявлено более 2,1 миллиона случаев, 28 тысяч человек скончались.

По итогам недели на европейские страны пришлось 64% заразившихся и 57% летальных исходов. В целом же в мире заболеваемость возросла на 6%, а число смертей на - 1%.