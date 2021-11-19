В российской базе данных представлено более 40 тысяч вариантов SARS-CoV-2

В Российскую Национальную базу геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 (VGARus) загружено уже 40.383 геномных последовательностей коронавируса, в том числе более 19 тысяч полногеномных последовательностей и свыше 21 тысячи фрагментов генома S-белка (участок, позволяющий определять наиболее важные мутации).

Для сравнения, в международную базу данных GISAID загружено только 9,5 тысячи полных геномов SARS-CoV-2 из России. Такие данные представил сегодня Роспотребнадзор. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром выступает Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, также активно участвуют ГНЦ "Вектор", ГНЦ Прикладной микробиологии и биотехнологии, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Российский НИПЧИ "Микроб" и другие.

Регулярное пополнение Национальной базы данных помогает проводить обширный мониторинг эпидемиологической ситуации в нашей стране, отслеживать появление новых геновариантов коронавируса, контролировать их распространение и делать прогнозы на будущее, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, данные, загруженные российской базой в международную базу GISAID используются для изучения геновариантов, циркулирующих в России, учеными всего мира.

Также сотрудниками ЦНИИ Эпидемиологии разработан алгоритм PARuS для анализа геномных последовательностей SARS-CoV-2, который позволяет производить классификацию вируса по фрагменту S-белка, содержащему информацию о ключевых мутациях, которые, согласно рекомендациям ВОЗ, подлежат специальному мониторингу.