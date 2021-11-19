Врач назвал условие для выработки максимума антител к коронавирусу

Максимальное число антител к коронавирусу вырабатывается в организме человека в двух случаях: либо он проходит полный курс вакцинации, либо переносит заболевание в среднетяжелом или тяжелом варианте. Об этом рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, многое зависит от того, какую именно вакцину от COVID-19 вводят человеку и по какой схеме. Предпочтительно ставить второй компонент минимум через 21 день, тогда уровень антител достигает максимального показателя, пояснил врач.

Важную роль, как выяснилось, играет возраст. "У более молодых людей, включая подростков, и у людей зрелого возраста где-то до 60 лет вырабатывается больше антител. Здесь еще важно, чтобы не было тяжелых хронических заболеваний и иммунодефицита", - рассказал Крючков порталу М24.

По его словам, пока неизвестно, каким в принципе может быть максимальный уровень антител, однако отсчет обычно начинают от показателя 300 Bau/мл. В некоторых случаях уровень антител может достигать 3000-4000 Bau/мл, при этом неплохим показателем врач считает уровень "хотя бы до 1000 Bau/мл".

Как писала ранее "РГ", правительство рассматривает возможность выдачи QR-кодов людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию неофициально, то есть не проходили для подтверждения ПЦР-тест. Обсуждение идет в преддверии введения QR-кодов на федеральном уровне для посещения общественных мест и поездок на международном и междугородном транспорте с 1 февраля следующего года.