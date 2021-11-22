Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса

Создание вакцины от COVID-19, которая бы действовала 5-10 лет, зависит от штаммов коронавируса. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция новенького подкинет в плане тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину", - цитирует РИА Новости.

По его словам, при разработке "Спутника V" ученые надеялись, что срок действия вакцины против уханьского и последующих вариантов вируса будет гораздо дольше двух лет, "потому что клетки памяти сохраняются по всей видимости очень долго". Однако штамм изменился так, что ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, синтезирующиеся клетками памяти. Вот почему теперь рекомендуется вакцинироваться дважды в год, отметил Гинцбург.

Ранее заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что смертельных случаев от вакцинации против коронавируса "Спутником V" не зарегистрировано. "Более того, у нас есть более 5 млн доз введения в Аргентине и у нас там нет смертельных случаев", - отметил он.