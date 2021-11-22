В регионах отсутствуют актуальные списки нуждающихся в вакцинации от COVID-19

Страховые представители проинформируют пациентов из группы риска о необходимости сделать прививку от COVID-19. С таким поручением к страховщикам обратилась зампред правительства Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Со старта прививочной кампании страховые медорганизации уже проинформировали о вакцинации около 30 миллионов человек, более половины из них - граждане, входящие в группы риска - это люди с хроническими заболеваниями и пациенты старше 60 лет.

Дополнительные меры должны способствовать увеличению прослойки людей, защищенных вакцинацией, и приблизиться к уровню, достаточному для формирования коллективного иммунитета. Сейчас, по словам Голиковой, он приблизился к 50%, а целевой показатель составляет 80%.

Число обращений от граждан в колл-центры страховых медицинских компаний, работающих в системе ОМС, растет - сообщили "РГ" во Всероссийском союзе страховщиков. За пять лет работы института страховых представителей к ним поступило свыше 16 миллионов обращений, при этом более 90% заявителей смогли решить свои проблемы в момент обращения.

"Индивидуальное информирование, особенно граждан из групп риска, позволяет в разы улучшить эффективность вводимых правительством профилактических мер, - комментирует вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. - Так, например, в 2019 году более 6,5 млн человек из 20 млн индивидуально проинформированных прошли диспансеризацию. В самом начале пандемии мы адресно также информировали о возможности бесплатного тестирования на коронавирус, параллельно этому страховые медорганизации в ежедневном режиме продолжают обзванивать людей старше 65 лет, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, чтобы выяснить, почему они не госпитализированы в стационар. При отсутствии объективных причин отказа в госпитализации страховые представители информируют о нарушениях руководителя медорганизации и контролирующие органы, а пациентам оказывается незамедлительное содействие в переводе в специализированное учреждение здравоохранения".

С началом массовой вакцинации страховщики помогают медучреждениям, крупным предприятиям и общественным организациям осуществлять полное информационное сопровождение пациентов. В настоящее время страховщики индивидуально помогают найти ближайший пункт вакцинации, сообщают, где, в какие сроки и у какого врача можно пройти обследование перед прививкой.

Однако во многих регионах специалисты страховых медицинских компаний сталкиваются с проблемой отсутствия актуальных списков граждан, которым рекомендовано пройти вакцинацию. Не везде есть точный перечень центров иммунизации.

"Для повышения эффективности индивидуального информирования нам не хватает актуальных списков граждан, которым рекомендовано пройти вакцинацию, - отметил Дмитрий Кузнецов. - Чтобы избежать повторного информирования уже привитых или приглашения на прививку тех, кто переболел COVID-19 менее шести месяцев назад, необходимо актуализировать списки хотя бы еженедельно. А для этого требуется слаженное межведомственное взаимодействие".

Эксперт подчеркнул, что необходима не только информация о пунктах вакцинации, но и о наличии вакцин в них. "А в идеале - должна быть возможность записи граждан на процедуру в конкретное время. Это позволило бы достичь целей, обозначенных руководством страны, и что немаловажно - повысило бы доверие граждан непосредственно к кампании, направленной на достижение коллективного иммунитета", - заявил Кузнецов.