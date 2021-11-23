Собянин рассказал об эффективности экспресс-тестирования на COVID-19

«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Новости проекта
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Вирусолог Нетесов назвал признаки полного выздоровления от COVID-19 04:05
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Гинцбург: Привитые назальной вакциной не будут переносить коронавирус 22.11.2021
Гинцбург рассказал об итогах испытаний вакцины от COVID-19 для подростков 22.11.2021
Врачи пояснили, когда ПЦР-тест может не показать коронавирус 22.11.2021
Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса 22.11.2021
Прививка от гриппа не снизит эффективность вакцинации от коронавируса 21.11.2021
Врач назвал условие для выработки максимума антител к коронавирусу 19.11.2021
В 11 регионах уровень коллективного иммунитета превысил 60% 19.11.2021
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое 19.11.2021
Названа страна Европы, которая может стать источником нового штамма COVID 19.11.2021
В 16 регионах РФ для студентов введена обязательная вакцинация от COVID-19 19.11.2021
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Минздрав объяснил, в каких случаях можно применять "Спутник Лайт" 18.11.2021
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 18.11.2021
Оперштаб: в Москве выявлено 4062 новых случая COVID-19 18.11.2021
В Роспотребнадзоре оценили возможность выдавать QR-коды людям с антителами 18.11.2021
Гинцбург заявил о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за купивших сертификаты 18.11.2021
Ученые выяснили, как получить супериммунитет к коронавирусу 17.11.2021
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу 17.11.2021
Минпромторг исключил массовое закрытие ресторанов из-за QR-кодов 17.11.2021
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт" 17.11.2021
Определены сроки исследования на COVID-19 после контакта с зараженным 16.11.2021
В РФ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации 16.11.2021
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 16.11.2021
Названо условие для получения QR-кода переболевшим COVID-19 бессимптомно 15.11.2021
Мурашко: В России выросли темпы вакцинации населения от коронавируса 15.11.2021
Гинцбург заявил о безопасности неоднократной ревакцинации от COVID-19 15.11.2021
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Гинцбург рассказал об особенностях лечения больных COVID-19 13.11.2021
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 49% 12.11.2021
В Совфеде предложили проработать рассылку сертификатов о вакцинации по почте 11.11.2021
Ударную дозу антител к коронавирусу дает повторная вакцинация 11.11.2021
Вирусолог объяснил смысл введения обязательных QR-кодов на транспорте 11.11.2021
Мурашко: Каждый второй пожилой гражданин подвержен риску без вакцинации 11.11.2021
В Минпромторге рассказали, стоит ли ждать новых вакцин от COVID-19 11.11.2021
Голикова: Необходимо привить 22 млн человек, ревакцинировать - 9 млн 10.11.2021
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели 10.11.2021
Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19 10.11.2021
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ 09.11.2021
В России развернуто более 300 тысяч коек для пациентов с COVID-19 09.11.2021
Педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей 08.11.2021
Вирусолог заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в десятки раз 08.11.2021
Назван простой способ удвоить шансы на бессимптомное течение COVID-19 08.11.2021
"Хуже самой болезни": Чем опасно самолечение при коронавирусе 08.11.2021
Песков: Сокращение сроков QR-кодов не обсуждается и не обсуждалось 08.11.2021
Вирусолог оценил данные о минимальном уровне антител для защиты от COVID 08.11.2021
ВОЗ дала новые рекомендации о порядке бустерной вакцинации 08.11.2021
В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 08.11.2021
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ 08.11.2021
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев 08.11.2021
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител 08.11.2021
Театру Романа Виктюка грозит временное закрытие из-за несоблюдения мер 06.11.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19 06.11.2021
Врачи назвали типичные симптомы ковида у вакцинированных 05.11.2021
Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация с коронавирусом 05.11.2021
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Уровень коллективного иммунитета в России достиг почти 50% 05.11.2021
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Врач рассказала, как быстрее восстановить вкус и запах после COVID-19 05.11.2021
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса 04.11.2021
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В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться людям с низким иммунитетом 01.11.2021
QR-коды для посещения различных учреждений ввели 75 регионов 01.11.2021
Попова: В России повторно заболевают коронавирусом около 0,25% 01.11.2021
В Минздраве опровергли рост числа онкозаболеваний из-за вакцинации 01.11.2021
Эпидемиолог не исключил появления новых штаммов коронавируса 01.11.2021
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды 01.11.2021
Гинцбург: Прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет 31.10.2021
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе 31.10.2021
Гинцбург объяснил, почему детей нельзя вакцинировать обычным "Спутником V" 30.10.2021
Роспотребнадзор оценил необходимость закрытия границ из-за коронавируса 29.10.2021
В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19 29.10.2021
Названы регионы с лучшим уровнем коллективного иммунитета к COVID-19 29.10.2021
В России выявили 5 случаев заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2 29.10.2021
В Кремле заявили о скорой ликвидации дефицита вакцин от ковида 29.10.2021
Более 50 миллионов россиян привились от коронавируса 29.10.2021
Врач объяснил, почему опасно ограничиваться одной прививкой от COVID-19 29.10.2021
Гинцбург рассказал о сроке действия назальной вакцины от коронавируса 29.10.2021
Врач рассказала об изменениях в симптоматике COVID-19 28.10.2021
Вакцина против COVID-19 для детей формирует хороший клеточный иммунитет 28.10.2021
Путин попросил врачей уделять внимание просвещению о важности вакцинации 28.10.2021
Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей 28.10.2021
Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации 28.10.2021
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей 28.10.2021
Центр Гамалеи оценил опасность штамма AY.4.2 для России 27.10.2021
Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ 27.10.2021
В Москве из-за ситуации с коронавирусом закроются кинотеатры 27.10.2021
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Гинцбург ожидает положительного решения о регистрации детской вакцины 27.10.2021
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Главный инфекционист рассказал, как уменьшить риск смерти от COVID-19 26.10.2021
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Вирусолог рассказал, кто и почему болеет коронавирусом бессимптомно 25.10.2021
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Гинцбург рассказал о побочных эффектах вакцины для подростков 25.10.2021
Гинцбург: Эффективность вакцины "Спутник V" подтвердили десятки стран 25.10.2021
Вирусолог назвал "любимые" органы коронавируса 24.10.2021
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 23.10.2021
Минздрав разрешил прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно 23.10.2021
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Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам в период нерабочих дней 21.10.2021
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Оперштаб: в Москве выявлено 7 897 новых случаев COVID-19 21.10.2021
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В Центре Гамалеи рассказали о будущем коронавируса 21.10.2021
Путин: Если у вас кто-то в семье заболел, оставайтесь дома 20.10.2021
Голикова призвала регионы расширять практику использования QR-кодов 20.10.2021
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Общество
23.11.2021 17:56
Текст: Сергей Жуков

Собянин рассказал об эффективности экспресс-тестирования на COVID-19

Экспресс-тестирование на коронавирус уже показало свою эффективность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Он напомнил, что в Москве работает 71 пункт, где можно сдать экспресс-тест на ковид.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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"Выявляемость в период пика заболеваемости высокая - около 5%. И из них 4% подтверждается обычными классическими ПЦР-тестами. То есть эффективность очень высокая, - сказал он РИА Новости. - И я считаю, что экспресс-тестирование должно и дальше развиваться и вносить свой вклад в борьбу с коронавирусом".

Пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, напомним, открыты в столичных МФЦ, торговых центрах и на крупных транспортных узлах.

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