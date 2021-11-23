Собянин рассказал об эффективности экспресс-тестирования на COVID-19

Экспресс-тестирование на коронавирус уже показало свою эффективность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в Москве работает 71 пункт, где можно сдать экспресс-тест на ковид.

"Выявляемость в период пика заболеваемости высокая - около 5%. И из них 4% подтверждается обычными классическими ПЦР-тестами. То есть эффективность очень высокая, - сказал он РИА Новости. - И я считаю, что экспресс-тестирование должно и дальше развиваться и вносить свой вклад в борьбу с коронавирусом".

Пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, напомним, открыты в столичных МФЦ, торговых центрах и на крупных транспортных узлах.