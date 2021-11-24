Особенности лечения COVID-19 у детей и как предотвратить опасные последствия

Последние всплески заболеваемости COVID-19 показали, что дети тоже стали болеть тяжелее. К сожалению, не так мало случаев, когда ребенок оказывается на ИВЛ, есть и трагические исходы. Родителям важно понимать: лучше всего надежно защитить ребенка от заражения. Но в толпе - школе, детсаду, во время занятий на секциях уследить за этим нереально. Значит, важно понимать, что делать, если ребенок все же заболел, знать особенности лечения коронавирусной инфекции у детей, а также ее возможные последствия. Какие осложнения могут возникнуть у детей после COVID-19? Какие симптомы во время болезни опасны и требуют немедленного обращения за врачебной помощью? Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Бывает ли постковидный синдром у детей?

Андрей Поздняков: Бывает. Но постковидный синдром у детей - состояние, встречающееся нечасто, в отличие от взрослых.

Чаще всего он проявляется астенической и неврологической симптоматикой - это усталость, нарушения сна, изменение настроения, тревожность, утомляемость и так далее. У детей после среднетяжелого и тяжелого COVID-19 также могут сохраняться одышка, снижение толерантности к физической нагрузке, длительные изменения при рентгенологических исследованиях. Однако детей, перенесших такие формы заболевания, немного, и среди них постковидные состояния встречаются нечасто.

Можно ли вылечить постковидные состояния у детей?

Андрей Поздняков: Специфического лечения постковидных состояний ни у детей, ни у взрослых не существует. У взрослых лечат те органы и системы, по которым ударил вирус. Для детей наиболее актуально проведение общеукрепляющих мероприятий: важно упорядочить режим дня, обеспечить нормальную, достаточную в соответствии с возрастом продолжительность сна. Надо соблюдать полноценный режим питания, правильного по составу. Могут понадобиться курсы витаминов. Медикаментозная терапия подключается индивидуально, при наличии показаний для нее, и, конечно, только по назначению врача.

Какие опасные последствия COVID-19 могут быть у детей?

Андрей Поздняков: Самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей - мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто.

У детей грозное осложнение - мультисистемный воспалительный синдром - может развиться через 1-4 недели после перенесенной инфекции

Вероятнее всего, МВС у детей - это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющийся не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания.

Важная деталь: МВС может развиться и у детей, которые болели COVID-19 в легкой или даже субклинической форме (то есть почти бессимптомной). Возможная причина его развития, скорее всего, - гипериммунная реакция организма на SARS-CoV-2, только отсроченная по времени, если сравнивать со взрослыми пациентами.

Как проявляется и чем грозит МВС?

Андрей Поздняков: Для него характерно острое начало - быстрое появление лихорадки выше 38,5, причем температура плохо снижается при применении антипиретиков. При этом нарастают симптомы интоксикации.

Второй характерный признак - появление различных вариантов сыпи - отмечается более чем у половины пациентов. Также развиваются явления конъюнктивита, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ (хейлит).

Третий признак, на который надо обращать внимание, - увеличение лимфоузлов различных локализаций.

Также нередко проявляются желудочно-кишечные расстройства.

Грозные симптомы - снижение артериального давления, иногда вплоть до проявления шока, а также нарушения работы сердца.

Лабораторно у таких пациентов выявляют изменения в общем анализе крови (чаще лейкопению с лимфопенией), в биохимическом анализе крови - повышение СРБ (С-реактивный белок), ферритина, изменение белковых фракций, повышение уровня печеночных ферментов АлТ, АсТ и многие другие.

У всех пациентов обнаруживается высокий уровень антител IgG к коронавирусу.

Как лечится МВС? Можно ли с ним справиться самостоятельно?

Андрей Поздняков: Данное состояние лечится исключительно в стационаре. Требуются инфузионная терапия, применение глюкокортикостероидов, внутривенное введение иммуноглобулинов и прочие интенсивные мероприятия. При появлении симптомов тянуть нельзя, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Кто подвержен риску развития МВС?

Андрей Поздняков: К сожалению, предугадать развитие мультисистемного воспалительного синдрома у детей невозможно ни клиническими, ни лабораторными методами.

После перенесенного COVID-19 важно отслеживать состояние ребенка, обращать внимание на проявления неблагополучия и обращаться к врачу, а не пытаться лечиться самостоятельно.

Между тем

Где и как прививают детей от COVID-19

С начала ноября в США началась вакцинация детей от 5 до 11 лет. Их будут прививать препаратом Pfizer/BioNTech для детей - состав вакцины тот же, что для взрослых и подростков 12-18 лет, но дозировка меньше. Планируется, что вакцинацию пройдут около 28 миллионов маленьких американцев. При этом прививки не обязательны - родители сами решают, вакцинировать ли детей.

В Израиле также объявили о вакцинации детей: обсуждения специалистов транслируют в режиме онлайн, и решено, что объяснять необходимость прививок врачи будут, выступая на трех языках: идише, английском и русском. В Коста-Рике также в ноябре прививки для детей 5-11 лет сделали обязательными.

В Европе пока прививают подростков, начиная с 12 лет.

Кстати

Не стоит забывать о внуках

Несмотря на расхожее мнение, что дети сейчас болеют COVID-19 чаще и тяжелее, чем год назад, это не совсем так. Доля детей в общем числе заразившихся коронавирусом остается примерно на одном уровне, что и в прошлом, однако с приходом дельта-штамма дети стали чаще болеть тяжело. И одно из опасных осложнений - негативные изменения в репродуктивной системе. Об этом рассказал на заседании Научного совета РАН замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В прошлом году доля случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей составила 10,5%, в нынешнем, с приходом дельты, - 10,7%. "При этом заболевают дети всех возрастных групп - буквально сразу после рождения, и заболевание сейчас протекает в тяжелой форме намного чаще, чем раньше", - отметил Александр Горелов.

Он также рассказал, что отмечены случаи негативного влияния коронавируса на репродуктивные органы, в том числе у подростков. Предотвратить такие негативные сценарии можно с помощью вакцинации.

"Большинство развитых стран - США, страны ЕС, Израиль и так далее уже активно вакцинируют подростков, начиная с 12 лет, и некоторые страны прививают также детей младшего возраста", - сказал Горелов, подчеркивая важное профилактическое значение вакцинации.

В России уже подан на регистрацию в минздрав вариант вакцины "Спутник" для детей. Называться он предварительно будет "Спутник М" ("спутник" для маленьких). При этом продолжаются клинические исследования вакцины для применения у подростков, препарат подан на регистрацию в Минздрав России при условии проведения дальнейших широкомасштабных испытаний.

Естественная встреча с коронавирусом может стать причиной проблем с репродуктивной функцией, а вот при вакцинации против COVID-19 шансов родить здоровых детей гораздо больше, заявил Александр Горелов.

"При естественной встрече с вирусом мы можем в дальнейшем заполучить проблемы с репродуктивной сферой. А вот при вакцинации, когда мы защищаемся от коронавирусной инфекции, вырабатываем антитела, шансов родить здоровых детей гораздо больше", - сказал Горелов.