Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на подделку вакцин

Жалоб на подделку вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" нет. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Таких случаев в России не было", - цитирует ученого РИА Новости.

Ранее Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот вышло около 85 миллионов комплектов вакцин от Центра имени Гамалеи. Из них 70 миллионов комплектов "Спутника V" и еще 15 миллионов доз препарата "Спутник Лайт".

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса, получившая регистрацию в августе 2020 года. Препарат уже одобрен к использованию в десятках стран с суммарным населением свыше четырех миллиардов человек.