Голикова: В 13 регионах РФ ухудшилась ситуация по COVID-19

В 13 российских регионах за неделю ухудшилась ситуация с COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой цитирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Они (регионы. - Прим. "РГ") сменили цвет на красный на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф. Для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию. Напомню, что недавно по поручению президента мы кратно повысили планку, и сегодня охват должен быть не менее 300 на 100 тысяч населения. Ранее было 200 на 100 тысяч жителей", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Так, среди регионов-аутсайдеров - Волгоградская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Оренбургская область, Приморский край, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Сахалинская область, Ставропольский край, Чечня и Чувашия.

Позитивная динамика зафиксирована в двух регионах - Республике Алтай и Калмыкии.

При этом в целом по стране заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 6,1% - 175,6 случая на 100 тысяч населения.

Голикова также напомнила о важности вакцинации и своевременной ревакцинации. "Сейчас есть все возможности, чтобы сделать бесплатно прививку, провести новогодние праздники спокойно, и не дать болезни нарушить ваши планы", - отметила вице-премьер.

Ранее Голикова также назвала шесть регионов, где уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил отметку в 70%. При этом она порекомендовала ориентироваться на цифру в 80%.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).