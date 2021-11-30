Комитет Совфеда по науке поддержал концепцию проекта о QR-кодах

Комитет Совета Федерации по образованию и науке поддержал концепцию законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, который инициировало правительство.

"Законопроект в связи со сложившейся непростой ситуации с ковидом в стране носит срочный характер. Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан", - сказал член комитета Петр Тултаев, представляя документ на заседании комитета во вторник.

При обсуждении инициативы председатель комитета Лилия Гумерова отметила, что эта тема очень сложная и чувствительная, однако ситуация с коронавирусной инфекцией требует от парламентариев оперативных решений. По ее мнению, с гражданами необходимо вести разъяснительную работу.

Два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте, внесены кабмином в Госдуму 12 ноября.