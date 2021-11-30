Вирусолог предложил ограничить поездки за рубеж непривитым от COVID-19

Чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в России, было бы целесообразно ограничить поездки за рубеж россиянам, не сделавшим прививку от COVID-19, считает известный вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

Ученый подчеркнул, что реальная опасность мутировавшего штамма пока не известна, но принять превентивные меры в ситуации недостатка информации было бы правильно.

"Израиль вообще прекратил авиасообщение на две недели со всеми. Это, конечно, перебор, но, как мне кажется, принимая во внимание то, во сколько стран попал вариант "омикрон", я считаю, это вынужденная мера. Главное, что надо сделать, - это не выпускать из страны без прививки и отслеживать всех влетающих. Просто необходимо пускать за границу только вакцинированных людей, чтобы они нам ничего обратно не привозили", - цитирует Нетесова ТАСС.

"Лучше перестраховаться сейчас насчет нового варианта, чем потом переживать, что мы этого не сделали", - заключил Нетесов. напомним, ВОЗ классифицировала вариант коронавируса В.1.1.529, названный "омикроном", как "вызывающий опасения" и выдала ряд рекомендаций по сдерживанию его распространения, поскольку, по мнению экспертов ВОЗ, "омикрон" может привести к вспышкам заболевания с самыми серьезными последствиями.

В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки, а также другими государствами, где были обнаружены случаи заражения новым вариантом коронавируса.