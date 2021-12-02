Попова: Человек с COVID-19 может быть заразным более 100 дней

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ

Некоторые пациенты с коронавирусом могут оставаться заразными более ста дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Иногда наблюдается выделение (вируса - Прим. ред.) в течение 80, теперь уже больше 100 дней", - сказала она.

В этом случае врачи не выписывают людей из больничного листа до полного выздоровления, объяснила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что из-за особенностей нового штамма коронавируса "омикрон" срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов.