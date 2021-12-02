В Москве заработал новый алгоритм медотвода от вакцинации против COVID-19

С четверга, 2 декабря, в Москве внедрили новый алгоритм медотвода от вакцинации против коронавируса.

Как уже писала "Российская газета", создание этого механизма инициировал клинический комитет Москвы. На федеральном уровне его регулирует приказ Минздрава. Утверждена форма справки о перенесенной инфекции и медицинских противопоказаниях. Ей будет соответствовать сертификат с QR-кодом.

Эта система медотвода по единым принципам заработает по всей России с 1 февраля 2022 года. А в Москве, как ранее сообщал департамент здравоохранения города, его запустят раньше, чтобы отработать новый алгоритм.