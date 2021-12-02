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Несмотря на все нелепые фейки, число желающих получить прививку растет. Фото: РИА Новости Несмотря на все нелепые фейки, число желающих получить прививку растет. Фото: РИА Новости
Несмотря на все нелепые фейки, число желающих получить прививку растет. Фото: РИА Новости

Власти уже более года убеждают население, что прививаться необходимо не только, чтобы защитить себя и семью, но и для того, чтобы эпидемия закончилась быстрее. Уговоры не очень эффективны: эпидемиологи называют уровень вакцинации "непростительно низким", ведь до сих пор было привито только менее половины взрослого населения.

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Гинцбург рассказал о составе детской вакцины от коронавируса

Темпы вакцинации выросли только под откровенным нажимом - после того, как регионы начали активно использовать QR-коды и не пускать непривитых и непереболевших в общественные места и на транспорт. Но одновременно активизировались и противники прививок: народ протестует не только пассивно, в соцсетях, но кое-где выходит и на улицы. Как убедить людей привиться? Какими контраргументами отвечать на доводы антиваксеров? "РГ" собрала наиболее популярные аргументы антипрививочников и попросила прокомментировать их авторитетных экспертов.

"Моя прививка - мое личное дело"

"Каждый решает сам, зачем нужна прививка, - говорит врач-инфекционист, доцент РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов. - Кто-то возмущается, что его принуждают к вакцинации, притесняют, пока не привьется. Но ведь сейчас это касается не только самого человека, но и окружающих его людей. Он выбирает: жить в социуме или конструировать свою отдельную реальность. Можно жить изолированно и не контактировать вообще ни с кем. Но понятно, что этот вариант в нашем динамичном мире нереален. А остановить эпидемию, чтобы люди перестали умирать от инфекции, ничем, кроме вакцинации, мы не сможем. Прививка - единственный доказанный метод, который эффективно предотвращает тяжелую болезнь и смерть".

"Нет, прививка во время пандемии - это не личное дело. Для победы над пандемией нам нужно достичь популяционного иммунитета. Сделать так, чтобы один человек заражал менее одного человека, - говорит старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. - Это возможно в двух случаях: если пройдет массовая вакцинация или если большинство людей переболеет, что приведет к массовым смертям и инвалидностям. Детей пока нельзя прививать от COVID-19, но, надеюсь, в будущем и это изменится. С учетом того, что иммунитет к SARS-CoV-2 со временем ослабевает, желательно, чтобы массовая вакцинация проходила в сжатые сроки. Отказываясь от прививки, вы повышаете риск не только своей смерти, но и смерти родных, близких и друзей. А также оттягиваете момент, когда мы сможем забыть об этой пандемии как о страшном сне".

Отказываясь от прививки, человек повышает риск не только собственной смерти, но и смерти родных, близких и друзей

"Большинство молодых болеет легко"

"К сожалению, это не всегда так. С начала пандемии от COVID-19 в нашей стране погибло уже более 200 тысяч человек. До сих пор каждый день умирает более тысячи человек! С приходом "дельты" смертность выросла, а в реанимациях много молодых пациентов. Мы сталкиваемся с ужасными историями - есть семьи, где погибли оба родителя, молодые люди, а дети остались сиротами, - рассказал Иван Коновалов. - До эпидемии я с подобными случаями не сталкивался".

"Грипп меня не берет, значит, и ковида не будет"

"Когда "крепость" своего иммунитета человек пытается определить по количеству инфекций, перенесенных в своей жизни, это абсолютно неправильно. Болеем мы или нет - это зависит от многих факторов. Например, от окружения, от контактов,- поясняет доктор Коновалов. - В младших классах дети постоянно болеют ОРВИ и приносят инфекцию домой. Кроме того, невозможно переносимость одних инфекций автоматически распространять на другие. Нельзя утверждать, что если человек переболел ветрянкой без осложнений, без энцефалита, то он и менингитом не заболеет. Это несопоставимые истории".

ВОЗ: Нет данных о снижении эффективности вакцин перед штаммом "омикрон"

Специалисты единодушны: коронавирус - это не банальная ОРВИ. Эта инфекция опасна тем, что запускает гиперактивацию иммунитета. И у некоторых заболевших именно чрезмерный иммунный ответ становится причиной тяжелого течения заболевания, а порой и смерти.

"Да, нередко COVID-19 протекает в легкой форме. Но даже по официальной cтатистике, более 10 процентов переболевших в легкой форме получают "лонг-ковид" - признаки нездоровья у них наблюдаются более 4-6 месяцев после перенесенной инфекции. С легкими вроде обошлось, вроде все нормально. Но потом проявляются отдаленные последствия: слабость, пониженная работоспособность, страдает память, отмечаются когнитивные нарушения, выпадают волосы... Манифестируют аутоиммунные заболевания, проявляются психические нарушения", - перечисляет Коновалов. Доказано: коронавирус поражает мелкие сосуды - и это фактор ухудшения состояния практически любого органа или системы организма, ухудшения общего качества жизни.

"Вот эта угроза - на одной чаше весов. На другой чаше - вакцинация. Да, бывает инфекционный прорыв - заболевают коронавирусом и те, кто сделал прививку. Но в абсолютном большинстве случаев заболевание у них проходит легко, появился даже такой термин "ковидный насморк". Поэтому вакцинация - это управление рисками", - отмечает эксперт.

"Невозможно гарантировать, что не будет плохих последствий от прививки"

"Да, аллергические реакции на вакцину бывают. Крайне редко, может быть один случай на миллион, но бывают, - говорит Коновалов. - Но вы идете в кафе, съедаете какой-нибудь чизкейк или морепродукты - и у вас возникает аллергическая реакция. Жизнь вообще полна опасностей, и все их предсказать невозможно. Но мы же садимся за руль, хотя и знаем, что люди гибнут в авариях, тем более, мы можем пристегнуться ремнем безопасности и снизить риск погибнуть. Вакцина - это тот самый ремень безопасности".

Наши врачи второй год работают в средствах индивидуальной защиты, как в скафандрах. Фото: РИА Новости

"Коронавируса не существует, масштабы эпидемии преувеличены"

"Коронавирус SARS-CoV-2 имеет уникальный набор генов, который прочитан, опубликован и лежит в свободном доступе. Перепутать его гены с генами какого-нибудь другого вируса невозможно, - поясняет Александр Панчин. - В лабораториях по всему миру ученые анализируют генетические последовательности вирусов инфицированных людей. В международной базе данных GISAID находится уже около 5 миллионов прочитанных геномов SARS-CoV-2. Каждое такое прочтение подтверждает существование вируса в конкретном пациенте без малейших сомнений".

Доктор, придерживающийся принципов доказательной медицины, никогда не выступает против вакцин

Что касается масштабов пандемии, по данным worldometers, в мире зарегистрировано уже более 5 миллионов смертей от COVID-19.

"Давайте сравним COVID-19 с туберкулезом и ВИЧ, например, - предлагает Панчин. - Ежегодно туберкулез уносит 1,4 миллиона жизней, ВИЧ - 0,5-1 миллион. По-прежнему будете утверждать, что "опасность коронавируса преувеличена?".

"Среди медиков нет единого мнения о прививках"

"Да, некоторые врачи не советуют прививаться от COVID-19, - говорит Панчин. - О чем это говорит? О том, что с медицинским образованием в нашей стране не очень хорошо. Просто имейте в виду: если врач отговаривает вас от вакцинации, значит, от него надо срочно уходить. Доктор, придерживающийся принципов доказательной медицины, никогда не выступает против вакцин, прошедших клинические исследования".

"Вакцина может вызвать коронавирусную инфекцию"

"Вакцина не содержит коронавирус, - поясняет Панчин. - Он имеет почти три десятка генов. В вакцине "Спутник V" содержится только один - ген шиповидного S-белка., который является мишенью для нашей иммунной системы. Для создания вакцины сам вирус не требуется. То есть заразиться коронавирусом от вакцины невозможно в принципе".

"Если привитые могут болеть и заражать других, вакцинация бессмысленна"

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"Динамика пандемии зависит от того, сколько человек в среднем заражает один инфицированный, пока он заразен. Если эта величина больше единицы, то мы будем иметь экспоненциальный рост заболеваемости. Если меньше единицы - спад, - поясняет Панчин. - Снижение заболеваемости достигается разными методами: социальной дистанцией, ношением масок, удаленной работой, избеганием массовых скоплений людей, соблюдением правил гигиены и иммунизацией. Но вакцинация исключительно важна, потому что создает прослойку защищенных людей, пусть и без 100-процентной гарантии".

"Мой знакомый привился, но все равно заболел"

"Да, такое возможно. Особенно если знакомый привился совсем недавно или, наоборот, больше года назад и антител у него почти не осталось., - отмечает Панчин. - Ни одна вакцина в мире не гарантирует, что человек не заболеет. Но прививка снижает шанс заболеть и особенно снижает вероятность тяжелого течения болезни и смерти. Вероятность заразиться и тяжесть болезни зависят от количества вируса, которое получит человек при контакте с больным. Поэтому и привитым, и непривитым следует соблюдать меры безопасности".

"Я не доверяю нашей вакцине. Ее сделали слишком быстро и плохо испытали"

"Было бы замечательно, если бы в России появились все импортные вакцины. Но и наш "Спутник V" разработан высококвалифицированными специалистами. Главный создатель вакцины Денис Логунов - уважаемый и цитируемый ученый. Ни в каких фальсификациях разработчики вакцины не замечены. При этом "Спутник" зарегистрирован уже в 70 странах", - отмечает Панчин.

В авторитетном международном медицинском журнале The Lancet опубликованы промежуточные данные третьей фазы клинических исследований нашей вакцины на выборке более 20 тысяч человек. "И хотя исследования могут продолжаться еще долго, это никак не изменит того факта, что привитые люди болеют значительно реже. Причем результаты для "Спутника" похожи на результаты по другим вакцинам, произведенным в других странах", - говорит Панчин.

Что касается сроков разработки, то как только в Китае были прочитаны и опубликованы генные последовательности вируса SARS-CoV-2, ученые во всем мире сразу приступили к работе, даже не имея в своем распоряжении "живого" вируса. Такие вакцины создаются на основе более ранних разработок. "Это как конструктор, в котором несложно поменять детали, - поясняет эксперт. - Сложнее провести клинические испытания и наладить массовое производство. С первым, увы, помогает скорость распространения инфекции. Несложно набрать достаточную статистку случаев заражения. А массовое производство вакцин удалось наладить благодаря серьезным финансовым вложениям".

"Вакцина меня генетически модифицирует"

"Это абсолютная чушь. Аденовирусы, которые использованы в "Спутнике" в качестве средства доставки в организм генного материала коронавируса, не встраивают свой генетический материал в хромосомы клеток, которые они инфицируют. Поэтому и в случае вакцинации такого ожидать не приходится, - отмечает Панчин. - В любом случае наиболее вероятная судьба клеток, производящих белок коронавируса, - последующая гибель. Это не страшно, ведь мышечные клетки гибнут регулярно, в том числе и при мышечных нагрузках. И легко восстанавливаются. Если кто-то опасается, что векторная вакцина может генетически модифицировать человека, то он должен понимать, что любой вирус, вызывающий даже самую легкую простуду, заставляет наши клетки производить чужеродные белки. Иными словами, реальные вирусы "модифицируют" нас куда сильнее, чем вакцина".

"Нельзя прививаться во время эпидемии"

"Все ровно наоборот, - возражает Панчин. - Что такое эпидемия для отдельного человека? Это повышенная вероятность заболеть. Поэтому в эпидемию особенно важно прививаться. При этом чем больше людей вакцинируется, тем больше вероятность, что эпидемия быстрее закончится, и тем меньше будет смертей и инвалидностей".

"У вакцины могут быть неизвестные эффекты"

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"Маловероятно, что долгосрочные или краткосрочные эффекты вакцинации будут превышать таковые от обычной аденовирусной инфекции. В то же время есть вполне реальные опасения о неизвестных эффектах в будущем от самого COVID-19. Многие люди уже столкнулись с длительными постковидными последствиями. Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки через рецепторы, которые встречаются не только в клетках легочного эпителия, но и в некоторых отделах кишечника, в сердце, почках, поджелудочной железе, в мужских и женских половых органах. Так что и проблем с фертильностью я бы скорее ожидал от COVID-19, а не от вакцины", - говорит Панчин.

"Я не хочу прививаться каждые полгода"

"Исследования показывают, что иммунитет к коронавирусу со временем падает. А ревакцинация может существенно снизить риск заражения на фоне двух уже имевшихся доз. Что будет дальше, неизвестно: наука движется вперед и, возможно, предложит новые, еще более эффективные вакцины и лекарства. Возможно, пандемия закончится. Но ее надо пережить. И постараться остаться здоровым", - говорит Александр Панчин.

"Напряжение иммунитета к SARS-CoV-2 уже через полгода значительно снижается. Человек становится уязвимым к новым заражениям, - отмечает замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Вадим Тестов. - Поэтому пока пандемия не закончится, мы вынуждены ревакцинироваться каждые полгода, чтобы поддерживать высокий уровень защитных антител".

"Пандемия "испанки" закончилась за три года без всяких вакцин, а мы с прививками болеем уже два года"

"Пандемия "испанки", действительно, закончилась без вакцинации, поскольку тогда вакцины не было. Но какой ценой? - спрашивает Вадим Тестов. - Человечество потеряло, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов жизней - больше, чем в обеих мировых войнах. Сейчас мир намного мобильнее, и если пустить распространение вируса на самотек, погибнут не 50 и не 100 миллионов, а 500 или даже больше".

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- Аргумент "мне знакомый доктор сказал, что прививаться не надо" встречается, к сожалению, очень часто., - говорит Иван Коновалов. - А когда начинаешь спрашивать, выясняется, что это был офтальмолог. Что с этим делать? Пациентам я бы все-таки посоветовал прислушиваться в первую очередь к мнению профессионалов - инфекционистов, эпидемиологов, вакцинологов. К сожалению, даже у людей с медицинским образованием, как сейчас выясняется, довольно короткая память: мало кто помнит, какой была смертность от инфекций в довакцинальную эпоху. Мы избавились от смертельных инфекций - оспы, чумы, искоренили полиомиелит, корь - все это только благодаря массовой вакцинации. Вот о чем нужно говорить сегодня.

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